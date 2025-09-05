Джорджо Армані був справжньою легендою індустрії, а також відомим кіноманом. У його костюми вбиралися герої близько 200 фільмів – від гангстерів до супергероїв. Кіно 24 з посиланням на Vogue розповість про одні з найкультовіших екранних появ бренду Armani.

"Американський жиголо"

Головний герой фільму 1980 року Джуліан Кей – жиголо. Він живе на широку ногу: має дороге авто та вдягається зі смаком, вишукано і бездоганно. Дизайнеру Джорджо Армані доручили створити гардероб для Річарда Гіра всього через 5 років після заснування бренду.

Стрічка принесла Armani міжнародне визнання та зробила революцію у сприйнятті костюмів, перетворивши їх з класичного робочого одягу на щось легше та елегантніше. У фільмі присутні стильні сорочки, штани кольору хакі та кашеміровий тренч.



Армані в кіно / Кадр з фільму

"Славні хлопці"

Для фільму Мартіна Скорсезе 1990 року про гангстерів Джорджо Армані створив образи, що на повну передавали сенс похмурого кримінального угруповання у Нью-Йорку. Дизайнер та режисер продовжували співпрацювати після виходу стрічки. До того ж Армані став героєм короткометражного документального фільму Мартіна Скорсезе "Зроблено в Мілані".



Армані в кіно / Кадр з фільму

"Темний лицар"

У 2008 році на екрани вийшов блокбастер про супергероїв від Крістофера Нолана. Костюми Брюса Вейна від Armani були пошиті на замовлення і не могли не привернути увагу модної публіки. Крістіан Бейл має вигляд справжнього мільйонера. Його гардероб – це піджаки на два ґудзики, з широкими підкладками на плечах та ніжними шовковими краватками.



Армані в кіно / Кадр з фільму

"Соціальна мережа"

У цьому фільмі Джастін Тімберлейк зіграв Шона Паркера, засновника Napster. Актор зробив усе можливе, щоб вжитися в роль. Зокрема, влаштував примірку вбрання у магазині Armani в Беверлі-Гіллз. За словами художника по костюмах, Паркер у реальному житті справді замовив весь свій одяг в італійського дизайнера. Це були бездоганні піджаки, одягнені поверх повсякденних футболок та джинсів.



Армані в кіно / Кадр з фільму

"Вовк з Уолл-стріт"

Коли художницю по костюмах Сенді Павелл попросили підібрати костюми для нового фільму Скорсезе, вона одразу вирішила зробити ставку на Armani. Павелл надихалася його класичними двобортними костюмами у тонку смужку. На екрані з'явилися два творіння від Armani: стильний костюм блідо-сірого кольору та інший темно-синього кольору, які носив Джордан Белфорт у виконанні Леонардо ДіКапріо.



Армані в кіно / Кадр з фільму