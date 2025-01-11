Стало известно имя знаменитого актера, который сыграет роль Путина в политическом триллере

Французский режиссер Оливье Ассаяс выбрал для роли Путина в своем фильме Джуда Лоу. Британский актер согласился воплотить на экране российского диктатора.

Джуд Лоу будет играть в новом фильме режиссера Оливье Ассаяса "Кремлевский волшебник" по мотивам одноименного романа. Он подтвердил свое участие в интервью Deadline, пишет 24 Канал.

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Джуд Лоу получил роль второго плана. Он сыграет Владимира Путина в начале его политического пути. Актер рассказал, что еще не начал работать над своим героем.

Я говорю это с определенными колебаниями, ведь еще не начал по-настоящему работать над ролью. То есть начал, но это похоже на Эверест, который нужно покорить. Я стою у подножия и думаю: "О Боже, что я себе придумал?". Это случается каждый раз, когда я говорю "да". Потом осознаю: "Как я это сделаю?" Но это и есть моя задача – найти путь,

– поделился актер.

Что известно об этом фильме

Ленту создадут по мотивам романа "Волшебник Кремля", в центре сюжета которого – вымышленный персонаж Вадим Баранов. В книге рассказывается его путь от увлечения искусством до работы советником Путина в начале его политической карьеры.

В романе упоминаются важные исторические события: приход Путина к власти, Вторая чеченская война, трагедия подводной лодки "Курск" и Оранжевая революция.

Об экранизации стало известно весной 2024 года. Главные роли получили Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу, Зак Галифианакис и Том Стерридж.