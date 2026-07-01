Обязательно посмотрите этот фильм, если вы любите "МастерШеф"
Не так давно состоялся финал кулинарного шоу "МастерШеф", где уже стало известно имя победителя. Пока в эфире нет нового сезона шоу, стоит завершить эту тему просмотром тематических фильмов.
24 Канал рекомендует обратить внимание на фильм 2009 года – "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", в котором вместе снялись сразу две звезды фильма "Дьявол носит Prada". Это тот случай, когда вам захочется не просто пересматривать фильм, но и готовить блюда из него.
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"Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" – что известно о фильме?
Фильм сняла режиссер и сценарист Нора Эфрон, известная своими теплыми и романтичными историями.
В главных ролях:
- Мерил Стрип;
- Эми Адамс;
- Стэнли Туччи;
- Крис Мессина и другие.
Жанр: биографическая комедийная драма
Продолжительность: 123 минуты
Рейтинг IMDb: 7,0
По сюжету фильм переплетает две реальные истории. В 1950-х годах американка Джулия Чайлд открывает для себя французскую кухню и мечтает сделать ее доступной для всех. Спустя полвека блогерша из Нью-Йорка Джули Пауэлл решает за год приготовить все 524 рецепта из легендарной кулинарной книги Чайлд, документируя свой путь в блоге. Оценит ли кулинарка старания юной девушки?
"Джули и Джулия": смотрите онлайн трейлер фильма
Интересные факты
- Фильм основан сразу на двух книгах: мемуарах кулинарной легенды Джулии Чайлд и книге Джули Павелл.
- За роль в этом фильме Мерил Стрип получила "Золотой глобус" и была номинирована на Оскар в категории "Лучшая женская роль".
- Картина стала последней режиссерской работой Норы Эфрон, которая завершила ее незадолго до своей смерти.
Почему стоит посмотреть этот фильм?
Фильм дарит уютную атмосферу, тонкий юмор и искренние эмоции по поводу разворачивающихся событий. Он понравится не только любителям кулинарии, но и всем, кто ценит жизнеутверждающие истории о поиске себя, смелости начать с нуля и поддержке близких людей. Особое удовольствие доставляет блестящая игра Мерил Стрип.
А если вы до сих пор не знаете, кто победил в программе "МастерШеф", то рекомендуем узнать имя обладателя первого места в нашей новости.