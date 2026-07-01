Обязательно посмотрите этот фильм, если вы любите "МастерШеф"

Не так давно состоялся финал кулинарного шоу "МастерШеф", где уже стало известно имя победителя. Пока в эфире нет нового сезона шоу, стоит завершить эту тему просмотром тематических фильмов.

24 Канал рекомендует обратить внимание на фильм 2009 года – "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", в котором вместе снялись сразу две звезды фильма "Дьявол носит Prada". Это тот случай, когда вам захочется не просто пересматривать фильм, но и готовить блюда из него.

Рекомендуем Джоли ест пауков, а Джонни Депп не любит мыться: 5 актеров со странными привычками

"Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" – что известно о фильме?

Фильм сняла режиссер и сценарист Нора Эфрон, известная своими теплыми и романтичными историями.

В главных ролях:

Мерил Стрип;

Эми Адамс;

Стэнли Туччи;

Крис Мессина и другие.

Жанр: биографическая комедийная драма

Продолжительность: 123 минуты

Рейтинг IMDb: 7,0

По сюжету фильм переплетает две реальные истории. В 1950-х годах американка Джулия Чайлд открывает для себя французскую кухню и мечтает сделать ее доступной для всех. Спустя полвека блогерша из Нью-Йорка Джули Пауэлл решает за год приготовить все 524 рецепта из легендарной кулинарной книги Чайлд, документируя свой путь в блоге. Оценит ли кулинарка старания юной девушки?

"Джули и Джулия": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные факты

Фильм основан сразу на двух книгах: мемуарах кулинарной легенды Джулии Чайлд и книге Джули Павелл.

За роль в этом фильме Мерил Стрип получила "Золотой глобус" и была номинирована на Оскар в категории "Лучшая женская роль".

Картина стала последней режиссерской работой Норы Эфрон, которая завершила ее незадолго до своей смерти.

Почему стоит посмотреть этот фильм?

Фильм дарит уютную атмосферу, тонкий юмор и искренние эмоции по поводу разворачивающихся событий. Он понравится не только любителям кулинарии, но и всем, кто ценит жизнеутверждающие истории о поиске себя, смелости начать с нуля и поддержке близких людей. Особое удовольствие доставляет блестящая игра Мерил Стрип.

А если вы до сих пор не знаете, кто победил в программе "МастерШеф", то рекомендуем узнать имя обладателя первого места в нашей новости.