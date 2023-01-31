Джулия Робертс и Дженнифер Энистон обменяются телами в новой комедии от Марго Робби

Amazon работает над новой комедией. Известно, что актрисы Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют главные роли. Спродюсирует ленту Марго Робби.

Для Джулии Робертс и Дженнифер Энистон это не первая работа вместе. В 2016 году вышла комедия с их участием "Невыносимые леди" режиссера "Красавицы" Герри Маршалла. В новой комедии, съемки которой, по всей видимости, планируются на 2023 год, Джулия Робертс и Дженнифер Энистон должны поменяться телами.

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Что известно о ленте на данный момент

Название, сюжет и дату премьеры нового проекта держат в секрете. Кроме Марго Робби, продюсером также выступит муж актрисы Том Акерли, основавший компанию LuckyChap Entertainment. Супруги сняли уже несколько фильмов и сериалов, в том числе номинированные на премию Оскар фильмы "Я, Тоня" и "Перспективная девушка". Постановщиком фильма станет Макс Барбаков, ранее работавший над лентой "Зависнуть в Палм-Спрингс".

Для Дженнифер Энистон эта комедийная картина станет второй с 2021 года. 31 марта 2023 года с ее участием, напомним, выйдет продолжение "Загадочного убийства", а также третий сезон "Утреннего шоу".

Лента "Загадочное убийство 2" расскажет о двух детективных агентах, бизнес которых не имеет успеха. Вдруг они получают приглашение на свадьбу своего друга Магараджи на частном острове. Жениха похищают, а их преследуют одни неудачи и подозрения. Вместе с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в фильме сыграли такие актеры: Марк Стронг, Мелани Лоран, Джоди Тернер-Смит и другие.

"Загадочное убийство 2": смотрите трейлер фильма

Джулия Робертс в прошлом году сыграла в комедии с Джорджем Клуни "Билет в рай", которая получила одобрительные отзывы от зрителей, а также в политическом триллере "Газлит".

"Билет в рай": смотрите трейлер фильма