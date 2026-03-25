Украинская модель отказалась от роли в сериале от Netflix
Популярная украинская модель Екатерина Билык отказалась от роли в сериале Netflix. Это произошло из-за скандальных элементов сценария.
Об этом она рассказала в интервью для канала D1.
Смотрите также Как изменилась за 65 лет карьеры легендарная украинская актриса Ада Роговцева за 65 лет карьеры
Что сказала Екатерина Билык о возможном сотрудничестве с Netflix?
Екатерина Билык рассказала, что ей поступило предложение сыграть в сериале о так называемой "восточноевропейской элите" с элементами криминала и провокационного образа жизни. Съемки должны были происходить в Чехии, Польше и Словакии, а ее рассматривали на одну из ролей. Екатерине удалось лично пообщаться с режиссером и обсудить сценарий.
Однако она отказалась от участия, потому что образы женщин из Восточной Европы, в частности украинок, в сценарии совсем не соответствовали реальности.
Я не хочу поддерживать или популяризировать образ, который искажает реальность об украинках и женщинах из Восточной Европы в целом. У меня другое видение – сильная, умная, самостоятельная женщина,
– сказала она.
Что известно о Екатерине Билык?
- Екатерина Билык известна как украинская модель, инфлюенсерка и обладательница нескольких престижных титулов.
- В частности она получила Miss Supernational Ukraine 2025 и Miss Princess Ukraine 2020.
- Она попала в топ-12 лучших украинок на международном уровне.
- Кроме того, Екатерина известна своей благотворительной деятельностью: поддержкой Вооруженных сил Украины, участием в социальных инициативах.
- Екатерина Билык сотрудничает с известными брендами.