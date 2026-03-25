Украинская модель отказалась от роли в сериале от Netflix

Популярная украинская модель Екатерина Билык отказалась от роли в сериале Netflix. Это произошло из-за скандальных элементов сценария.

Об этом она рассказала в интервью для канала D1. В материале мы подробнее расскажем об этом инциденте.

Смотрите также Как изменилась за 65 лет карьеры легендарная украинская актриса Ада Роговцева за 65 лет карьеры

Что сказала Екатерина Билык о возможном сотрудничестве с Netflix?

Екатерина Билык рассказала, что ей поступило предложение сыграть в сериале о так называемой "восточноевропейской элите" с элементами криминала и провокационного образа жизни. Съемки должны были происходить в Чехии, Польше и Словакии, а ее рассматривали на одну из ролей. Екатерине удалось лично пообщаться с режиссером и обсудить сценарий.

Однако она отказалась от участия, потому что образы женщин из Восточной Европы, в частности украинок, в сценарии совсем не соответствовали реальности.

Я не хочу поддерживать или популяризировать образ, который искажает реальность об украинках и женщинах из Восточной Европы в целом. У меня другое видение – сильная, умная, самостоятельная женщина,

– сказала она.

Что известно о Екатерине Билык?