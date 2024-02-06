Вызов еще тот, – украинская актриса рассказала, как ей удалось сыграть роль матери оккупанта

Летом 2022 года Екатерина Кистень покинула Украину и отправилась в Швецию из-за полномасштабной войны. В новой для себя стране пришлось заново строить жизнь. В частности, и карьеру.

Фильм “Оставайся онлайн” стал первым проектом, в котором приняла участие украинская актриса Екатерина Кистень после начала большой войны. Узнайте, какую роль удалось сыграть актрисе.

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Екатерина Кистень сыграла роль матери оккупанта

Съемки фильма "Оставайся онлайн" проходили в Швеции. Пробы Екатерина записала на мобильный телефон, впрочем, даже не думала, что именно так и будет снимать все сцены со своим участием. Кистень сыграла роль матери российского оккупанта из Бучи. Признается, это было трудно, поскольку телефон был закреплен на ее ноутбуке и она постоянно видела саму себя в кадре.

С одной стороны это было интересно, играли будто с зеркалом немного. В то же время я играла такого персонажа, на которого и мне самой было неприятно смотреть,

– рассказала Екатерина.

Актриса рассказала, что ее команда максимально ответственно отнеслась к созданию советского интерьера в кадре. Это оказалось очень непросто, впрочем, киношники поставили перед собой цель: воссоздать суровую российскую реальность. И им это удалось.

Он (шведский декоратор – 24 Канал) специально приготовил какие-то слепленные макароны. То есть, нашел то, что шведы точно не едят. Нашел тушенку... человек подошел максимально ответственно,

– сказала актриса.

"Оставайся онлайн": смотрите онлайн трейлер фильма

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