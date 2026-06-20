Получали копейки, – Кузнецова рассказала о реальных зарплатах в украинском кино во время войны

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, снимавшаяся в сериале "Любовь и пламя", откровенно рассказала о том, как война повлияла на украинскую киноиндустрию изнутри.

В эксклюзивном интервью для "24 Канала" она прокомментировала вопрос о гонорарах наших актеров и актрис.

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Так, по словам Екатерины, главная проблема украинского кинематографа заключается в том, что актеры и раньше получали очень мало, а сейчас получают еще меньше.

До полномасштабного вторжения наши актеры получали копейки, а теперь получают еще меньшие гонорары. Я уже более 20 лет наблюдаю за тем, как работает эта сфера изнутри, поэтому хорошо понимаю её сильные и слабые стороны. И мне хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось не только творчески, но и создавало лучшие условия для тех, кто посвящает ему свою жизнь,

– отметила Кузнецова.

Екатерина Кузнецова с коллегами во время съемок в сериале "Любовь и пламя" / Фото из Instagram актрисы

Полную версию интервью с Екатериной Кузнецовой читайте на нашем сайте.

Ранее на низкие гонорары украинских актёров во время войны жаловалась и звезда "Конотопской ведьмы" Татьяна Малкова. При этом в октябре прошлого года популярная актриса Наталья Денисенко призналась, что за съемочный день получает почти тысячу долларов.