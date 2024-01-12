Попала в собственный ад, – Екатерина Тишкевич впервые рассказала, как она оказалась в коме

Еще недавно все родные и поклонники актрисы Екатерины Тишкевич болели за улучшение ее состояния, ведь девушка находилась в реанимации. А уже сегодня знаменитость впервые вышла на связь и прокомментировала свое состояние в инстаграме.

Узнайте в материале, что случилось с актрисой и как она оказалась под аппаратом искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.

Рекомендуем Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

Екатерина Тишкевич рассказала, что с ней случилось

Екатерина вспомнила постоянную головную боль неизвестного происхождения, которую терпела годами. Она приглушала его с помощью мощных препаратов. До полномасштабной войны все выглядело нормально, лекарство справлялось, и поэтому Екатерина продолжала свою повседневную жизнь и работу.

Я попала в свой ад и в личную войну с головной болью. Она до сих пор продолжается. Когда пилюли не работают, у тебя забирают выход и ты начинаешь бегать и искать другие. Конечно, все эти годы я периодически отказывалась от таблеток, искала разные методы, но ничего не помогало,

– призналась Екатерина.

Все началось с добровольной госпитализации в обычную психбольницу. Екатерина решила, что не может жить полноценно, и воспринимала все события через эту призму, считая счастливые моменты, как говорит актриса "отравленным счастьем".

В результате актриса сначала попала в местную больницу, где бывшая психотерапевт предложила ей ввести еще один антидепрессант внутривенно, влияющий на хроническую боль. Согласившись, она решила использовать эту возможность, отправилась в Одессу и госпитализировалась.

На третий день почувствовала, что у меня тахикардия и тревожность. Кисть, в которой стоял катетер, начала болеть. Попросила у медсестры его снять, температура уже была 38,5… На следующий день меня мама забрала домой, мы подумали, что у меня грипп или ковид… Удивляло, что синяк на кисти стал ухудшаться, а температура была под 40,

– вспоминает актриса.

После этого они вызвали скорую, которая доставила Екатерину в больницу. Согласно ее словам, она плохо помнит дальнейшие события, ведь ее состояние ухудшалось и возник сепсис. Инфекция стафилококка попала через катетер.

Сепсис бьет по всему организму, и органы начинают отказывать… Я сама не держала давление, а потом уже и дышать сама не могла… Поэтому ИВЛ и кома,

– добавила Тишкевич.

Актриса заметила, что врачи приложили все возможные усилия, тщательно выполняя свою работу, но даже у них не было уверенности, удастся ли ее спасти. К счастью, сейчас Екатерина восстанавливается и благодарит всех, кто оказывал поддержку, молился и осуществлял благотворительные взносы на ее лечение.

10 декабря стало известно, что Екатерина Тишкевич в коме

Десять дней медики извлекали актрису из критического состояния. К спасению присоединились многие, кто чем мог: донатами, молитвами, поддержкой. Рядом с Екатериной всегда была ее мама и любимый муж Валентин Томусяк. Поддержало Тишкевич также актерское сообщество, в частности Ольга Сумская, которая призвала не быть равнодушными к ситуации Екатерины.

К счастью, Екатерина Тишкевич сейчас проходит реабилитацию. Поэтому ситуация уже более обнадеживающая.