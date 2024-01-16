Тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тишкевич призналась, планирует ли рожать ребенка

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, проведшая в декабре 10 дней в реанимации, продолжает борьбу с неизлечимой болезнью, сопровождающейся тяжелыми головными болями. Многие поклонники и даже специалисты рекомендовали актрисе рассмотреть возможность беременности.

По их убеждению, гормональные изменения во время беременности могут способствовать стабилизации ее состояния. Узнайте, что сказала Екатерина Тишкевич о рождении ребенка.

Рекомендуем Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

Екатерина Тишкевич рассказала планируют ли ребенка с мужем

Она призналась, что тоже интересовалась идеей планирования беременности. Однако вместе с мужем они отвергают мысль о вынашивании первого ребенка, поскольку актриса регулярно принимает мощные препараты, необходимые для поддержания его состояния.

Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за моего постоянного употребления препаратов мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс выздоровления. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – усугубит ситуацию. Потому что мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Это рискованно,

– поделилась Екатерина.

Она добавила, что в случае беременности она не сможет принимать то лекарство, которое раньше облегчало ее состояние.

Актриса поделилась другим методом, который, по ее словам, может помочь в борьбе с болезнью – электрошоковая терапия. Однако она отметила, что это может привести к еще более серьезным последствиям.

На самом деле у меня два выхода: или электрошоковая терапия, из которой можно получиться умственно отсталой или вообще не разговаривать. Я оставляю это на крайний вариант. Или попытаться забеременеть. А если нет? А мне уже нельзя будет принимать то, чем я хоть немного это (головные боли – 24 Канал) подавляю. А я так не смогу,

– призналась Тишкевич.

Интервью Екатерины Тишкевич: смотрите видео онлайн

Екатерина Тишкевич была в реанимации 10 дней: что произошло

Актриса оказалась в реанимации из-за сепсиса, который вызвал стафилококк. Этот микроб попал в кровь звезды из-за плохо обработанной кожи во время установки катетера в психбольнице, куда артистка пришла добровольно.

Рука Екатерины сильно отечна и приводила к сильным болям, а также вызвала высокую температуру, которую не удалось снизить в течение нескольких дней. Это все привело к реанимации и запятые.