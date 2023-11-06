Где сейчас Екатерина Тишкевич: как выглядит тяжелобольная актриса и что известно о ее состоянии

Екатерина Тишкевич снималась в таких лентах, как "Женский врач", "Скорая помощь", в 2015 году сыграла главную роль в сериале "Бессмертник" и других. На определенный период времени она скрылась из социальных сетей и перестала делиться событиями своей жизни.

Однако недавно девушка вернулась в инстаграмм и поделилась своим состоянием, рассказывая о тяжелой болезни, с которой она борется. Что известно о самочувствии Екатерины и где лечится читайте в материале.

Интересно 4 фильма о теннисе, которые заставят вас полюбить этот вид спорта

Болезнь Екатерины Тишкевич

В июне прошлого года знаменитость впервые рассказала своим поклонникам, что она страдает загадочной болезнью, которую врачи не могли диагностировать долгий период времени. Одним из главных симптомов была сильная головная боль, которая возникала внезапно и не прекращалась. После рассказа об этой проблеме она также активно делилась информацией о методах лечения. В частности, она отмечала, что принимала более 15 таблеток в день, и это приводило к неприятным побочным эффектам. В этой связи Тишкевич рассматривала другие варианты лечения для улучшения своего состояния.

Окончательного диагноза нет. За 8 лет обследований в Украине его так и не смогли поставить. Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми,

– поделилась Екатерина.

Актриса искала клинику за границей, где ей смогут помочь. Так Екатерина выбирала между лечением в Германии, Дании и Италии. Даже открывала сбор суммы в размере более 11 000 евро, чтобы получить экспертное лечение за рубежом. Впрочем, наконец-то сложилось так, что Тишкевич согласилась на экспериментальное лечение на Родине.

В Украине Екатерине Тишкевич поставили диагноз

Соматоморфная головная боль, вызванная функциональной травмой мозга. По словам актрисы, болезнь возникла из-за нарушения биохимии в мозгу после родовой травмы. В детстве ей поставили длительно не проявлявшийся диагноз ДЦП, однако после 20 лет последствия начали появляться.



Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграмма актрисы

После установления диагноза актриса принялась принимать лекарства, выполнять лечебную физкультуру и проходить курс психологической терапии. Денежные средства, которые она ранее собрала для лечения в Германии, были направлены на помощь армии, больным детям и беспризорным животным. Через некоторое время звезда украинских фильмов и сериалов решила поехать на лечение за границу.

Находясь в Индонезии, в соцсетях Екатерина рассказывала, что учится принимать свое состояние и жить без лекарств, медитировать и пытаться расслабляться.

Не перестаю верить, что однажды утром проснусь со свежей и светлой головой. Делаю для этого многое,

– комментировала тот период жизни Екатерина.

Екатерина Тишкевич вернулась в Украину

В октябре публикации в инстаграмме актрисы дали понять, что она вернулась домой. Признается, что продолжает заниматься с психологом по улучшению своего состояния.

Психолог сказала вытаскивать себя гулять каждый день, чтобы переключать внимание с головы на внешний мир, потому что есть очень сильная фиксация…что не удивительно, потому что голова не ок уже 10 месяцев. Невероятно благодарна своему мужу за то, что он выдерживает все мои непростые состояния, поддерживает и верит в мое исцеление. Без него я бы точно уехала в другие миры…

– написала Тишкевич.

Относительно своего лечения Тишкевич рассказывала в своем инстаграмме. Она сообщила, что снова перешла на медикаментозное лечение, но значимых улучшений пока не произошло, только возникли определенные побочные эффекты.

Я жива, но все еще не очень здорова. Вернулась к медикаментозной терапии и психотерапии. Ищем схему работающих препаратов. Пока, кроме побочных действий, успеха нет. Верим в лучшее,

– поделилась Екатерина.