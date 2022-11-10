"Нужны денежки": Екатерина Тишкевич вынуждена уехать из дома, который приобрела перед войной

Актриса Екатерина Тишкевич, более 8 лет борющаяся с сильной головной болью, хочет уехать из Украины на зиму. Для этого ей нужны деньги.

Муж звезды "Ничто не случается дважды" Валентин Томусяк работает в институте, но, по словам Екатерины, его заработка не хватит. Потому пара приняла решение сдать в аренду дом, который приобрели перед полномасштабным вторжением.

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Екатерина Тишкевич сдала в аренду дом, в котором проживает с начала войны

Полномасштабная война внесла многие коррективы в жизнь украинцев. А болезнь Екатерины Тишкевич доставила немало хлопот самой звезде. Более 4 месяцев актриса переживала острое состояние своей болезни и провела в больницах, отыскивая диагноз и соответствующее лечение. Сейчас она употребляет токсичные пилюли, которые помогают. Чтобы уйти от стресса, звезда решила поехать в теплые края и туда, где спокойнее.

Мы сдали наш домик в аренду. Я планирую выехать за границу и на это нужны деньги. Работа Валика в институте никак не вывезет мою поездку, то было принято решение пока уехать из своего только недавно приобретенного дома,

– написала Екатерина.

Мужчина, по словам Екатерины, временно переселится в квартиру, а она уедет восстанавливать свое моральное состояние в тепло. Екатерина рассказала, что уже нашла арендаторов, оказавшихся добрыми, интересными и интеллигентными людьми. Она отметила: "Они очень хотят оставить Франика (домашнего любимца пары, – 24 канал) в доме. Нам кажется, что это предательство. Хотя Франческо любит целыми днями гулять по улице, а потом припереться с грязными кавычками и страдать, пока мы их моем. Говорят, что кошки больше привыкают к месту, чем к хозяевам, но я в это не особо верю. Посмотрим.

Екатерину поддержала украинская звезда Ольга Сумская, которая в комментариях написала: "Катю, солнышко, поддержим всем сердцем!". К своему сообщению актриса прикрепила фотографию, сделанную на недавней фотосессии.



Екатерины Тишкевич / Фото из инстаграма звезды

Что известно о болезни Екатерины Тишкевич

Недавно в интервью Алине Доротюк Екатерина рассказала о своей болезни и описала путь борьбы с ней. Она сказала, что врачи назвали диагноз, но все еще сомневаются, действительно ли это так: "Диагноз звучит так: соматоморфная головная боль, функциональный отломок мозга. Биохимия в мозге нарушена. Причиной может быть нервное расстройство, или родовая травма, из-за которой у меня при рождении стоял диагноз ДЦП. Тогда уже не было все хорошо в мозгу. А потом еще и получила три сотрясения".

Как известно, головная боль возникла в 20 лет. "Сейчас мне 28. 8 лет я уже страдаю этими головными болями. Это не просто мигрень, или какие-то приступы, это хроническая боль, которая начинается и может длиться месяцами, годами, пока я не начинаю глушить его большим количеством таблеток и антидепрессантами." ...) Но они сильно токсичны, я набираю много веса, это мешает профессии", – призналась звезда.