Спасли: Екатерина Тишкевич возвращается домой после тяжелого состояния в реанимации

Украинская актриса, Екатерина Тишкевич, неделю находилась в реанимации из-за сепсиса, который неожиданно обнаружили у девушки. Врачи боролись за ее жизнь и не зря, поскольку уже сегодня появились отрадные новости.

В частности, наконец-то актриса сообщила о том, что ее выписывают. Тишкевич поблагодарила за поддержку и помощь всех неравнодушных, а также врачей, которые заботились о ней в отделении интенсивной терапии.

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Екатерину Тишкевич выписали из больницы

Об этом актриса сообщила в своем инстаграмме. Она отметила, что врачи, которые заботились о ней там – настоящие герои, поскольку спасли ей жизнь. Кроме того, Тишкевич поблагодарила всех за поддержку и все теплые слова, молитвы и мысли.



Екатерина Тишкевич / Скриншот

Многие добрые люди присоединились к спасению любимой украинской актрисы. В частности, семья Екатерины открывала сбор, ведь лечение оказалось очень ценным. К финансовой поддержке присоединились не только поклонники Тишкевич, но и актерское сообщество, которое также очень поддерживает свою коллегу в борьбе с жизнью.

Екатерина Тишкевич боролась за жизнь в реанимации: что произошло

10 декабря Валентин Томусяк, мужчина актрисы, сообщил, что у Екатерины Тишкевич обнаружили сепсис, и она находится в реанимации. На данный момент состояние пациентки проявляет положительную динамику. Что именно привело к сепсису – трудно определить, но важно, что актриса уже пришла в себя.

Ранее избранник Екатерины писал о том, что физическое состояние его жены улучшается, однако, эмоционально Екатерине все еще очень тяжело. Но уже сейчас мы видим улыбающуюся Екатерину Тишкевич, которая лучше себя чувствует и делится этим со своими поклонниками.