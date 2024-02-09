В частности, Екатерина Тышкевич снялась в профессиональной фотосессии, где предстала в красивом платье, с макияжем и укладкой. Актриса имеет прекрасный вид, что свидетельствует о ее безумной работе над собой и своим состоянием.

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Екатерина Тышкевич решилась на фотосессию

В своих соцсетях Тышкевич откровенно призналась, что это был определенный вызов для нее, ведь уже на протяжении двух лет она не решалась на фотосессии. Более того, актриса рассказала, что даже обычное селфи давалось ей трудно.

Тотальное неприятие себя и своего тела, которое было абсолютно истощенным, а теперь покрыто шрамами. Впрочем, Екатерине помогла поддержка, которая окружает ее со всех сторон. Изрядно на это решение также повлиял психолог Тышкевич.

У меня в телефоне даже селфи ни одного нормального нет за последнее время. Все как-то не в ресурсе. Все в каком-то неприятии себя. А тут еще и новые шрамы на теле добавились. Но с пинком под задницу от психолога, с поддержкой этой инициативы моими девушками – все удалось,

– поделилась артистка.

На свежие снимки Екатерины Тышкевич уже отреагировал ее муж, актер Валентин Томусяк. Он выразил глубокую гордость своей супругой и подчеркнул, что невероятно гордится ее внутренней мощью.

Моя сильная девочка, мой боец, моя "капитан Марвел". Люблю тебя!

– обратился к жене актер.

На днях актерские супруги отпраздновали 5 лет брака

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