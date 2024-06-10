Екатерина Тышкевич неожиданно вступилась за россиян: "Никогда не буду поддерживать травлю"

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, что поддерживает контакт с некоторыми актерами из России. По ее словам, ее коллеги Анастасия Иванова, Светлана Зельбет и режиссер Дмитрий Гольдман поддерживают и любят Украину.

Однако не могут проживать здесь и строить свою карьеру из-за негативного отношения к ним из-за российского гражданства. Екатерина Тышкевич рассказала о позиции своих коллег и почему их поддерживает.

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Екатерина Тышкевич поддержала своих друзей с российским паспортом

Тышкевич отметила, что она знакома с россиянами, для которых их российское гражданство стало "огромным обременением". Украинская актриса признала, что поддерживает контакт с актрисой Анастасией Ивановой из России.

Тышкевич отметила, что сейчас Иванова живет со своим сыном в Европе, тогда как в России ее "проклинают". Она также отметила, что Иванова "владеет украинским языком лучше, чем многие украинцы". Тышкевич добавила, что ее подруга поддерживает Украину, поэтому она против оскорблений на тех, кто имеет такую позицию.

"Когда началась полномасштабная война, помнили только ее красный паспорт и готовы были гнать в шею. И сейчас до сих пор готовы, к сожалению. Я никогда не буду поддерживать травлю. Травлю моих друзей, тем более. Настя живет с ребенком в Европе все это время. Она почему-то не вернулась в Россию, где имела до этого успешную карьеру. А живет жизнью беженки в Европе, которая совсем не звездная. Россияне ее прокляли за поддержку Украины, а украинцы просто за то, что она родилась в Волгограде. Настя выучила язык и говорит на украинском лучше многих украинцев", – отметила Екатерина.

Кроме этого, Тышкевич стала на защиту актрисы Светланы Зельбет и режиссера Дмитрия Гольдмана, который в основном свои проекты реализовывал в стране-агрессоре.

Тышкевич сказала, что эти супруги, имея российские паспорта, проживало в Вильнюсе, но сохраняли "украинскую душу". Они оставили значительное количество недвижимости в Москве и не намерены возвращаться туда, поэтому она призывает не травить всех людей с российским паспортом.

Екатерина Тышкевич лечится от тяжелой головной боли: подробности

В 2022 году стало известно о серьезном заболевании Екатерины Тышкевич. Украинская актриса уже на протяжении многих лет страдает от сильных головных болей. По ее словам, боль настолько сильная, что она снова начала принимать антидепрессанты.

Одной из возможных версий причины боли является хроническое соматоморфное болевое расстройство. К сожалению, до сих пор Екатерине не удалось избавиться от головной боли, но она не теряет надежды, что однажды это произойдет.