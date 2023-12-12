Она откровенно поделилась тем, как воспитывает двоих маленьких детей во время войны. А также рассказала о чем мечтает сегодня больше всего.

Рекомендуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Екатерина Варченко рассказала о том, как переживает разлуку с любимым

Актриса призналась, что сегодня ей, как и многим украинским женщинам, тоже сложно. Она самостоятельно воспитывает двух сыновей. И хуже всего для нее то, что отец не имеет возможности наблюдать за тем, как растут его дети.

Для меня сложнее всего – это то, что мои дети растут без отца. Я хочу рядом семью и хочу воспитывать детей вместе. Но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Эта проклятая война забрала у моих детей детство и забрала папу,

– призналась она.

Более того, Екатерина поделилась тем, что, когда муж впервые приехал в отпуск, младший сын его не узнавал. Это было очень больно.

Мне тяжелее всего, что мои дети растут без отца. Он вообще когда впервые приехал, меньший до того видел его только по фейстайму. Эмиль (сын – 24 Канал) смотрел и не понимал, что это за дядя, почему он возле мамы, почему он обнимает ее. И это было как-то странно…

– рассказала Варченко.

Интервью Екатерины Варченко: смотрите видео онлайн

Муж Екатерины Варченко служит в Нацгвардии

Актриса рассказала, что ее муж вызвался сразу после начала войны. Екатерина Варченко призналась, что это было его сознательное решение, и его забрали почти сразу.

Это очень тяжело было... очень тяжело... и каждое "люблю", "спокойной ночи", "до завтра" – это как в последний раз. Ты живешь неизвестностью. Ты не знаешь, что дальше,

– поделилась Екатерина.