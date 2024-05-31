Известный украинский режиссер Елена Апчел вступила в ряды ВСУ: "Мне просто было нужно время"

После четырех лет пребывания в эмиграции, украинский режиссер, драматург и активистка Елена Апчел решила вернуться на родину и присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Она не могла остаться в стороне от важной борьбы своего народа против российских захватчиков.

На данный момент Елена находится на стадии обучения, где усваивает навыки, необходимые для военной службы. Параллельно с этим она активно участвует в культурных мероприятиях.

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Украинский режиссер вступила в ряды ВСУ

После четырех лет пребывания в Польше Елена решила сделать этот отважный шаг. Об этом она сообщила на странице в соцсетях.

Путь в армию был для меня долгим и нелегким, что еще больше помогло убедиться в его взвешенности. Полгода назад, после четырех лет в эмиграции, я специально вернулась в Украину, чтобы присоединиться к нашей общей борьбе. Простите, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто было нужно время, чтобы адаптироваться к новой реальности,

– написала режиссер.

Она заявила, что после победы Украины осуществит все запланированные проекты, а сейчас попросила эмоциональной и финансовой поддержки. Режиссер говорит, что сбор, который она открыла, будет доступен постоянно. Когда Елена сможет приобрести себе все необходимое, будет обеспечивать свое подразделение.

Как отреагировали подписчики режиссера

В комментариях люди пишут слова благодарности и поддержки. Вот, что можно прочитать под публикацией Елены Апчел:

"Горжусь тобой, родная."

"Ты очень сильная. Береги себя. Любим и скорбим"

"Сижу и плачу. Пусть тебя охраняют все ангелы всех религий. И пусть станет силы и вдохновения, а твой ум будет холодный и ясный при любых обстоятельствах."

"Еще не знаю самых подходящих слов. Обнимаю, Аленка."

Для многих поклонников такое решение стало шоком. Однако все украинцы благодарны режиссеру за сознательную позицию и просят беречь себя.