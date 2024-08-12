Елена Хохлаткина назвала известного актера, которому завидует: "Он гениален"

Украинская актриса Елена Хохлаткина высказалась о своем коллеге, которому завидует. Она охарактеризовала его как человека, который уверенно идет к своей цели.

Актриса Ольга Хохлаткина – народная артистка Украины с немалой фильмографией и несколькими наградами за выдающиеся роли. Несмотря на это, она призналась, что испытывает зависть к тем людям, талантами которых она не обладает. Среди них – ее коллега Александр Рудинский.

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Завидую, например, Александру Рудинскому. Потому что он гениальный. Он в своей природе этой, присущей только ему одному. Я знаю, сколько труда это стоит, как он работает, как он упорно идет к своей мечте, своей цели,

– высказалась Ольга Хохлаткина.

Актриса добавила, что также завидует своей дочери Оксане Ждановой. И многим другим талантливым людям.

Интервью с Ольгой Хохлаткиной: смотрите видео онлайн

Александр Рудинский – известный украинский актер. Он стал популярным после роли в сериале "Первые ласточки". За время полномасштабной войны актер сыграл в сериалах "Первые дни", "Связь", фильме "Оставайся онлайн". Рудинский играет и в театре, один из его монологов стал вирусным в социальных сетях.

Недавно Александр Рудинский засветился в премьере от Netflix – сериале "Декамерон". Он появился в трех сериях и сыграл одноглазого бандита.