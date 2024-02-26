Узнайте в материале, что сказала Елена Репина о Майдане, что убило Украину и как высказывалась о дерусификации.

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Елена Репина оконфузилась украинофобными высказываниями

Алина Доротюк опубликовала видео в своем телеграм-канале, где актриса выражает свое неприязненное отношение к Майдану и утверждает, что, по ее мнению, именно Майдан привел к упадку Украины.

Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан! Никто не ответит,

– сказала актриса.

Кроме того, ранее Репина странно высказывалась о дерусификации. Она в который раз выражала свое возмущение. Более того, фанатка советчины язвительно комментировала снятие звезды СССР с обелиска на площади Победы в Киеве. Мол, это "падение истории и человечности".

Елена Репина написала неоднозначный пост в соцсетях

Эта публикация вызвала неоднозначные отзывы из-за расхождения с ее предыдущими заявлениями. На русском языке актриса написала, что для нее война началась в 2014 году и выразила удивление, почему в течение всех этих лет никто не сумел решить конфликт мирным путем.

В общем актриса продолжает общаться исключительно на русском языке. Все посты в ее соцсетях, даже те, касающиеся благотворительных сборов, выкладываются на русском. Даже на вторую годовщину полномасштабного вторжения Репина публиковала пост, написанный на языке оккупанта.