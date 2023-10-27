О возвращении фестиваля в страну-агрессорку сообщают российские СМИ. Более того, в этом году его проводят под слоганом "Кино объединяет".

Смотрите также 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

ЕС вернул в Россию фестиваль европейского кино

Этот фестиваль продолжался в России в течение 15 лет, но в 2022 году его отменили из-за полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. И хотя российская агрессия продолжается и террористы продолжают убивать мирное население, ЕС решили вернуть культурное событие именно в страну-агрессору.

На фестивале планируется показать 21 фильм из стран Евросоюза, включая Бельгию, Францию, Германию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Чехию, Данию и другие. Слоган мероприятия - "Кино объединяет!".

В этом году фестиваль имеет особое значение, поскольку мы восстанавливаем показ европейских фильмов после годового перерыва,

– отметил посол Европейского Союза в России Роланд Галхараг.

Основная часть события состоится в формате онлайн с 1 по 15 ноября и часть фильмов будет доступна для бесплатного просмотра российским зрителям.

Из-за такого решения ЕС компания Артхаус Трафик, прокатившая Мангеттенский фестиваль короткометражных фильмов в Украине, отменила проведение фестиваля после 16 лет сотрудничества.