В день ее рождения 24 Канал расскажет в каких фильмах и сериалах снималась Лонгория.

Фильмография Евы Лонгории

"Отчаянные домохозяйки", 2004 – 2012

Рейтинг IMDb: 7,6

Сериал рассказывает о жизни женщин, которые живут на улице Вистерия Лейн. Габриэль Солис, которую играет Ева Лонгория, бывшая модель, которая стала домохозяйкой. Она красивая, харизматичная, но ее внутренний мир далеко не идеален: женщина борется с супружеской монотонностью, ревностью, желанием быть любимой и этот список длинный.

Ева Лонгория в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Кадр из сериала

"Телохранитель", 2006

Рейтинг IMDb: 6,1

События фильма разворачиваются вокруг опытного агента Секретной службы США Пита Гаррисона, который много лет охраняет президента и первую леди. Но однажды становится известно о заговоре с целью убийства президента США, а вскоре убивают одного из агентов Секретной службы.

В ленте Ева Лонгория играет агента Секретной службы Джилл Марин. Она входит в команду, которая расследует заговор против президента и помогает разоблачить предателя.

"Упадок и падение", 2017

Рейтинг IMDb: 6,6

Мини-сериал, который основан на сатирическом романе Ивлина Во. События разворачиваются в 1920-х годах. Пола Пеннифезера исключают из Оксфордского университета. Он вынужден сам заботиться о себе, поэтому устраивается на должность учителя в валлийскую школу-интернат. Его жизнь постепенно превращается в череду комических и одновременно сатирических событий.

Ева Лонгория в сериале "Упадок и падение" / Кадр из сериала

"Земля женщин", 2024

Рейтинг IMDb: 6,3

Сериал рассказывает историю трех женщин – каждая из них переживает трудности в личной жизни, карьере и отношениях. Как-то их сводит судьба и они создают своеобразное "сообщество поддержки", где делятся своими страхами и переживаниями.

Ева Лонгория играет одну из ключевых ролей, а также выступает и продюсером проекта.

