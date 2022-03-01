Европейская киноакадемия поддержала бойкот российского кино

Европейская киноакадемия, безусловно, осуждает войну и присоединяется к Украинской киноакадемии бойкотировать российские фильмы.

О чем заявили в Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия присоединилась к масштабным глобальным санкциям, ныне действующим против России, и полностью поддерживает призыв Украинской киноакадемии бойкотировать российские фильмы, как говорится в заявлении.

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Академия решительно осуждает войну, начатую Россией, – необходимо уважать суверенитет и территорию Украины. Действия Путина ужасающие и совершенно неприемлемые, и мы их решительно осуждаем.

"Больше всего нас волнует судьба украинцев и наши сердца с украинским кинематографическим сообществом. Мы полностью осознаем, что некоторые наши члены борются с оружием в руках против агрессора. Поэтому Академия исключит российские фильмы среди претендентов на премию European Film Awards в этом году, и мы поддерживаем каждый элемент бойкота", – говорится в заявлении.

Европейская киноакадемия остается местом поддержки и объединения всех кинематографистов, разделяющих нашу веру в человеческое достоинство, свободу, демократию, равенство, верховенство закона и права человека.

Как сообщила Академия, они ценят тех смелых кинематографистов в России, которые противостоят этой войне. Но из-за жестокого и неоправданного нападения должны поддержать наших сестер и братьев в Украине, чьи жизни находятся в опасности.

"Мы признаем, что эта реакция должна была произойти раньше, в последние дни, но необходимо было следовать нашим демократическим процессам. Пока это происходило, Европейской киноакадемии, параллельно и тихо работая за кулисами, удалось собрать средства и создать структуры поддержки", – подчеркнули они.

Мы полностью солидарны с народом Украины,

– отметила Академия.

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