Несмотря на войну в Украине: звезда "Людей Икс" едет в Москву
- Фамке Янссен посетит фестиваль Comic Con Игромир в Москве с 12 по 14 декабря.
- Актриса, известная по роли Джин Грей в "Людях Икс", будет выступать на сцене и давать автографы.
Нидерландская актриса и фотомодель Фамке Янссен собирается в Россию. Знаменитость пригласили на фестиваль поп-культуры.
Янссен станет гостьей Comic Con Игромир, который состоится 12-14 декабря в Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт фестиваля поп-культуры.
Фамке Янссен едет в Россию
Фамке Янссен будет выступать на сцене Comic Con Игромир все три дня. Россияне смогут взять автограф у актрисы и сделать с ней фото. Пока сама знаменитость или ее представители не прокомментировали визит в Москву.
Актриса наиболее известна по роли Джин Грей в кинофраншизе "Люди Икс". Среди последних фильмов, в которых она сыграла: "Пробивной чувак", "Запертая", "Рыцари Зодиака" и "Гениальное ограбление".
Свою актерскую карьеру Янссен начала в 1990-х годах: ее пригласили в сериалы "Звездный путь: Следующее поколение" и "Район Мелроуз". Впоследствии актриса сыграла Ксению Онатопп в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз". Эта роль принесла Фамке первую популярность и успех.
В каких еще фильмах снялась Фамке Янссен?
- "Подъем из глубины"
- "Факультет"
- "Не говори ни слова"
- "Дом ночных призраков"
- "Игра в прятки"
- "Знаменитость"
Кто из мировых звезд недавно был в России?
Напомним, что в конце сентября в России побывал американский певец Джейсон Деруло, известный по песням Take You Dancing, Love Not War, Swalla, Slow Low, Talk Dirty.
26 сентября он сыграл концерт в Москве, где прозвучала песня "Матушка-земля". Джейсон заявил, что хочет включить столицу России в свой мировой тур The Last Dance World Tour.
28 сентября Деруло выступил в Санкт-Петербурге. Он повторил номер российского певца Егора Крида (речь идет о номере под песню "Мало" с августовского концерта россиянина на стадионе "Лужники").