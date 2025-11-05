Несмотря на войну в Украине: звезда "Людей Икс" едет в Москву

Нидерландская актриса и фотомодель Фамке Янссен собирается в Россию. Знаменитость пригласили на фестиваль поп-культуры.

Янссен станет гостьей Comic Con Игромир, который состоится 12-14 декабря в Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт фестиваля поп-культуры.

Смотрите также Не только "Игра престолов": какие еще фильмы в Украине запретили с путинистом Юрием Колокольниковым

Фамке Янссен едет в Россию

Фамке Янссен будет выступать на сцене Comic Con Игромир все три дня. Россияне смогут взять автограф у актрисы и сделать с ней фото. Пока сама знаменитость или ее представители не прокомментировали визит в Москву.

Актриса наиболее известна по роли Джин Грей в кинофраншизе "Люди Икс". Среди последних фильмов, в которых она сыграла: "Пробивной чувак", "Запертая", "Рыцари Зодиака" и "Гениальное ограбление".

Свою актерскую карьеру Янссен начала в 1990-х годах: ее пригласили в сериалы "Звездный путь: Следующее поколение" и "Район Мелроуз". Впоследствии актриса сыграла Ксению Онатопп в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз". Эта роль принесла Фамке первую популярность и успех.

В каких еще фильмах снялась Фамке Янссен?

"Подъем из глубины"

"Факультет"

"Не говори ни слова"

"Дом ночных призраков"

"Игра в прятки"

"Знаменитость"

Кто из мировых звезд недавно был в России?