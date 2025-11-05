Попри війну в Україні: зірка "Людей Ікс" їде до Москви
- Фамке Янссен відвідає фестиваль Comic Con Игромир у Москві з 12 по 14 грудня.
- Акторка, відома за роллю Джин Грей у "Людях Ікс", буде виступати на сцені та давати автографи.
Нідерландська акторка та фотомодель Фамке Янссен збирається до Росії. Знаменитість запросили на фестиваль попкультури.
Янссен стане гостею Comic Con Игромир, який відбудеться 12-14 грудня в Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт фестивалю попкультури.
Фамке Янссен їде до Росії
Фамке Янссен виступатиме на сцені Comic Con Игромир усі три дні. Росіяни зможуть взяти автограф в акторки та зробити з нею фото. Наразі сама знаменитість чи її представники не прокоментували візит до Москви.
Акторка найбільш відома за роллю Джин Грей у кінофраншизі "Люди Ікс". Серед останніх фільмів, в яких вона зіграла: "Пробивний чувак", "Замкнена", "Лицарі Зодіаку" та "Геніальне пограбування".
Свою акторську кар'єру Янссен розпочала у 1990-х роках: її запросили у серіали "Зоряний шлях: Наступне покоління" та "Район Мелроуз". Згодом акторка зіграла Ксенію Онатопп у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око". Ця роль принесла Фамке першу популярність і успіх.
В яких ще фільмах знялась Фамке Янссен?
- "Підйом з глибини"
- "Факультет"
- "Не говори ні слова"
- "Будинок нічних примар"
- "Гра в хованки"
- "Знаменитість"
Хто зі світових зірок нещодавно був у Росії?
Нагадаємо, що наприкінці вересня в Росії побував американський співак Джейсон Деруло, відомий за піснями Take You Dancing, Love Not War, Swalla, Slow Low, Talk Dirty.
26 вересня він зіграв концерт у Москві, де прозвучала пісня "Матушка-земля". Джейсон заявив, що хоче включити столицю Росії до свого світового туру The Last Dance World Tour.
28 вересня Деруло виступив у Санкт-Петербурзі. Він повторив номер російського співака Єгора Кріда (йдеться про номер під пісню "Мало" з серпневого концерту росіянина на стадіоні "Лужники").