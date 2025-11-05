Янссен стане гостею Comic Con Игромир, який відбудеться 12-14 грудня в Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт фестивалю попкультури.

Фамке Янссен їде до Росії

Фамке Янссен виступатиме на сцені Comic Con Игромир усі три дні. Росіяни зможуть взяти автограф в акторки та зробити з нею фото. Наразі сама знаменитість чи її представники не прокоментували візит до Москви.

Акторка найбільш відома за роллю Джин Грей у кінофраншизі "Люди Ікс". Серед останніх фільмів, в яких вона зіграла: "Пробивний чувак", "Замкнена", "Лицарі Зодіаку" та "Геніальне пограбування".

Свою акторську кар'єру Янссен розпочала у 1990-х роках: її запросили у серіали "Зоряний шлях: Наступне покоління" та "Район Мелроуз". Згодом акторка зіграла Ксенію Онатопп у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око". Ця роль принесла Фамке першу популярність і успіх.

В яких ще фільмах знялась Фамке Янссен?

"Підйом з глибини"

"Факультет"

"Не говори ні слова"

"Будинок нічних примар"

"Гра в хованки"

"Знаменитість"

