Янссен стане гостею Comic Con Игромир, який відбудеться 12-14 грудня в Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт фестивалю попкультури.
Фамке Янссен їде до Росії
Фамке Янссен виступатиме на сцені Comic Con Игромир усі три дні. Росіяни зможуть взяти автограф в акторки та зробити з нею фото. Наразі сама знаменитість чи її представники не прокоментували візит до Москви.
Акторка найбільш відома за роллю Джин Грей у кінофраншизі "Люди Ікс". Серед останніх фільмів, в яких вона зіграла: "Пробивний чувак", "Замкнена", "Лицарі Зодіаку" та "Геніальне пограбування".
Свою акторську кар'єру Янссен розпочала у 1990-х роках: її запросили у серіали "Зоряний шлях: Наступне покоління" та "Район Мелроуз". Згодом акторка зіграла Ксенію Онатопп у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око". Ця роль принесла Фамке першу популярність і успіх.
В яких ще фільмах знялась Фамке Янссен?
- "Підйом з глибини"
- "Факультет"
- "Не говори ні слова"
- "Будинок нічних примар"
- "Гра в хованки"
- "Знаменитість"
Хто зі світових зірок нещодавно був у Росії?
Нагадаємо, що наприкінці вересня в Росії побував американський співак Джейсон Деруло, відомий за піснями Take You Dancing, Love Not War, Swalla, Slow Low, Talk Dirty.
26 вересня він зіграв концерт у Москві, де прозвучала пісня "Матушка-земля". Джейсон заявив, що хоче включити столицю Росії до свого світового туру The Last Dance World Tour.
28 вересня Деруло виступив у Санкт-Петербурзі. Він повторив номер російського співака Єгора Кріда (йдеться про номер під пісню "Мало" з серпневого концерту росіянина на стадіоні "Лужники").