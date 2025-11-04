Наприкінці серпня Мінкульт вніс Юрія Колокольнікова до переліку діячів культури, діяльність яких підпадає під обмеження відповідно до закону "Про кінематографію". Актор неодноразово підтримував кремлівський режим, а також брав участь у проєктах, які фінансувала РФ. Це стало поштовхом до того, що стримінгові сервіси почали прибирати зі свого контенту стрічки, де знімався згаданий актор, пише 24 Канал.

Які фільми з участю Колокольнікова заборонили в Україні?

Ми уже згадували, що в Україні більше не доступний до перегляду 4 сезон "Гри престолів". Сюжет розповідав про "Червоне весілля", де помирає король Джоффрі. У той час Джон Сноу захищає Чорний замок від дикунів. Колокольніков зіграв роль Стіра – вождя тенів-канібалів.

Під заборону також потрапив 3 сезон "Білого лотоса". Спочатку у скандальній стрічці мав зіграти проросійський сербський актор Мілош Бикович, але після звернення Міністерства закордонних справ України контракт з ним було розірвано.

Також українським глядачам більше недоступний фільм Крістофера Нолана "Тенет". Це історія, де таємний агент повинен знайти таємничу та потужну зброю, щоб зупинити війну часу, яка може знищити світ. Колокольніков виконав другорядну роль.

Ну і ще один фільм, який тепер під забороною – супергеройський екшн "Крейвен-мисливець". Юрій Колокольніков зіграв у фільмі роль кримінального авторитета із сибірської в'язниці, який стикається з головним героєм.

