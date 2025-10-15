Інші ж начхали на все, що чинить Росія в Україні, і продовжили заробляти криваві гроші на території окупантів. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, що відомо про цих акторів та режисерів.

Які українські актори та режисери працюють в Росії?

Оксана Байрак

Оксана Байрак – українська режисерка та сценаристка, яка до початку великої війни в Україні знімала стрічки як в Україні, так і в Росії.

Після 24 лютого 2022 року вона виїхала до Росії та активно підтримує російську пропаганду. Байрак дає інтерв'ю російським ЗМІ, а також співпрацює з російськими продакшнами. Вона працює над телесеріалами та фільмами для російського телебачення.

Для багатьох її колег це не стало несподіванкою, адже ще до початку великої війни вона мала очевидно проросійську позицію.

У 2004 році вона публічно виступила проти Майдану.

Через два роки, у 2006-му, балотувалася до Верховної Ради від "Партії путінської політики".

У 2014 році режисерка засудила події Євромайдану, а згодом почала систематично висловлюватися проти процесів декомунізації та дерусифікації в Україні.



Оксана Байрак / Фото з мережі

Не лише Байрак: які ще актори живуть і знімаються в Росії?

Серед українських акторів, які також живуть та працюють в Росії, варто назвати також таких артистів:

Галину Безрук,

Антоніну Паперну,

Романа Якимчука,

Гліба Михайличенка.

Всі вони мають український паспорт, однак живуть та будують своє життя в Росії. Дехто із них вже має сім'ї, а дехто лише будує власну кар'єру. Однак всі ці актори обрали для себе життя в країні окупантів.