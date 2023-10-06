Режисерка Оксана Байрак, яка народилась у Сімферополі, втекла з України до Росії. Тепер вона зніматиме у країні-терористці новий фільм. Про це повідомив російський актор та прихильник Путіна Антон Батирєв у забороненій в Україні соцмережі.

До слова Перейшла на бік росіян та їздила в Москву: народній артистці України загрожує 12 років в'язниці

Байрак знімає фільм під новим іменем

Оксана Байрак планує зняти восьмисерійну мелодраму "Дождь на исходе лета". Антон Батирєв опублікував фото з тарілкою, де описана вся знімальна група.

Серед акторів як росіяни, так і ті, хто родом з України. Це Ірина Кобзева, яка народилася та виросла в Києві, одесит та син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд та Лариса Удовиченко, яка виросла в Одесі й заявляла, що не бачить без міста свого життя.

Тарілку, очевидно, тримає Оксана Байрак, але з незрозумілих причин вона вказана там як Фрося Касьян. Користувачі жартують, що режисерка працює "під прикриттям".



Байрак у Росії / Фото з соцмереж

Водночас прізвище Оксани Байрак яскраво підкреслене на російському сайті, де вже вказана її майбутня робота.



Байрак – режисерка фільму / Скриншот з сайту

Як Байрак показала своє нутро

Оксана Байрак не приховувала пропутінської позиції ще до 2022 року. Вона критикувала Революцію Гідності та заявляла, що Україна "бомбить Донбас".

У час повномасштабного вторгнення одіозна режисерка заявляла, що залишилась в Одесі. Та навіть назвала "щурами" українських артистів, які виїхали з країни під час війни. Але з часом почала активно публікувати фото з Росії та висловлювати захоплення російськими містами. Тих, хто її критикує, вона називає "лжепатріотами".