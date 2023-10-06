Режиссер Оксана Байрак, родившаяся в Симферополе, сбежала из Украины в Россию. Теперь она будет снимать в стране-террористке новый фильм. Об этом сообщил российский актер и поклонник Путина Антон Батырев в запрещенной в Украине соцсети.

К слову Перешла на сторону россиян и ездила в Москву: народной артистке Украины грозит 12 лет тюрьмы

Байрак снимает фильм под новым именем

Оксана Байрак планирует снять восьмисерийную мелодраму "Дождь на исходе лета". Антон Батырев опубликовал фото с тарелкой, где описана вся съемочная группа.

Среди актеров как россияне, так и те, кто родом из Украины. Это Ирина Кобзева, которая родилась и выросла в Киеве, одессит и сын народного артиста Украины Георгия Дрозда Максим Дрозд и выросшая в Одессе Лариса Удовиченко, которая заявляла, что не видит без города своей жизни.

Тарелку, очевидно, держит Оксана Байрак, но по непонятным причинам она указана там как Фрося Касьян. Пользователи шутят, что режиссер работает "под прикрытием".



Байрак в России / Фото из соцсетей

В то же время, фамилия Оксаны Байрак ярко подчеркнута на российском сайте, где уже указана ее будущая работа.



Байрак – режиссер фильма / Скриншот с сайта

Как Байрак показала свое нутро

Оксана Байрак не скрывала пропутинской позиции еще до 2022 года. Она критиковала Революцию Достоинства и заявляла, что Украина "бомбит Донбасс".

Во время полномасштабного вторжения одиозный режиссер заявлял, что остался в Одессе. И даже назвала "крысами" украинских артистов, выехавших из страны во время войны. Но со временем начала активно публиковать фото из России и выражать восхищение русскими городами. Тех, кто ее критикует, она называет "лжепатриотами".