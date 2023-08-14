Дотепер українці думали, що одіозна артистка проживає в Одесі. Проте журналістка Аліна Доротюк оприлюднила скриншоти з інстаграму Байрак, на яких видно, що вона перебуває у Санкт-Петербурзі.

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Оксана Байрак втекла до Росії

У 2022 році Байрак назвала "щурами" українських артистів, які виїхали з країни під час війни. А сама начебто пишалася тим, що залишається в Одесі.

Однак, судячи зі світлин, режисерка зараз проживає у Росії та захоплюється російськими містами. "Пітер-Ленінград. Любов і захоплення мої. Найкрасивіше і найстійкіше місто у Всесвіті", – підписала свої фото Байрак.

Оксана Байрак в Росії / Скриншоти з телеграму Аліни Доротюк

Втеча режисерки до Росії не викликає здивування. Байрак завжди відкрито виражала свою любов до Кремля та Росії. Ще у 2004 вона вперше висловилася проти Майдану, у 2006 році балотувалася до Верховної Ради від "Партії Путінської політики", а у 2014 році засудила "Євромайдан". Після цього вона неодноразово виступала проти процесу декомунізації та дерусифікації.

Що про одіозну Байрак говорили українські зірки

Як відомо, зі скандальною Оксаною Байрак працювало чимало українських артистів, серед них: Григорій Бакланов, Анна Сагайдачна, Катерина Тишкевич та інші.

У розмові з 24 Каналом, Григорій Бакланов зауважив, що ніколи не говорив з Байрак на тему політики. Анна Сагайдачна говорила, що про політичні погляди Байрак дізналася від сторонніх людей. Спільні знайомі почали розповідати Сагайдачній, що у приватних розмовах Байрак стверджувала, що "не все так однозначно": "Там були прямо суперечки про Донбас. Вона не впевнена, що Росія бомбить і бомбила Донбас із 2014 року". Катерина Тишкевич розповіла, що одіозна Байрак раніше заявляла, що вийшла б заміж за Путіна.

Українська зірка Римма Зюбіна, яка була подругою Оксани Байрак до 2014 року, вважає, що фанатка Путіна ніколи не приховувала своєї антиукраїнської позиції. Також зірка сказала, що знає акторів, які співпрацювали з нею на знімальному майданчику до повномасштабного вторгнення, але здивована, що тільки зараз вони говорять про її позицію.

Римма вважає це лицемірством: "Коли ви йшли на знімальний майданчик, ви вже знали позицію Оксани Байрак. Ви знали, що вона знімає у головних ролях російських акторів. Дуже багато акторів раптом почали писати, виставляти фотографії. Коли ви йшли туди й отримували гроші, у вас була одна позиція. У такому разі напишіть: "Я під час зйомок в Оксани Байрак отримала 10 тисяч доларів. Усі ці гроші я перераховую переселенцям чи на ЗСУ".