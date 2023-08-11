До того ж тепер Гліб працює у російській компанії, яка спеціалізується на зйомці інтерв'ю та інших комерційних роликів, де він також з'являється. Про це вперше написав театральний режисер Олександр Жила.

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Як український актор Гліб Михайличенко перейшов на бік окупантів

Переїхавши до Росії, Гліб заснував першу кіношколу у Мордовії. У цьому йому допоміг росіянин 1977 року народження Дамір Сухов. "У Саранську тепер є своя кіношкола. І це не міф", – заявляв він для пропагандистських ЗМІ.

Як відомо, 10 – 13 липня пройшли перші майстер-класи за участю артистів російського та мордовського драматичних театрів, співачки та фіналістки проєкту "Нова зірка" Світлани Соколової та російських блогерів. У кіношколу Михайличенка може записатися будь-хто віком від 6 до 50 років. За інформацією Даміра Сухова, програму навчання вони писали два роки. Основні напрямки – сценічна мова, сценічна пластика, акторська майстерність. Відкриється школа у серпні.

Своє обурення висловила акторка Римма Зюбіна. Вона поставила питання, як можна зрадити свою країну під час війни.

А коли актор у 2022-му їздить із концертами до наших військових, а 2023 року опиняється в Росії. Це як? Мені хтось може пояснити, що там у голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перевтілень до та після перемоги чекає на нас,

– поділилася Римма.

На зраду актора також відреагували й в Театрі юного глядача. Там розповіли, що Гліб переїхав до Росії після припинення співпраці з театром.

"Наші дорогі юні глядачі та їхні батьки! Наразі в театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що вищезгаданий актор переїхав до Росії після того, як закінчив роботу в нашому театрі", – заявили в театрі.