Водночас у Росії заявили, що зірку потрібно визнати "іноагенткою", хоча попередні перевірки на "дискредитацію армії РФ" нічого не знайшли. До того ж Ахеджакову планують позбавити всіх звань, набутих в Росії.

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Лія Ахеджакова вийшла на сцену з прапором України

У мережі поширилося коротке відео, де Лія Ахеджакова стоїть на сцені з синьо-жовтим прапором у руках, а з залу їй кричать слова подяки. У підписі до ролика йдеться, що це сталося на концерті в Німеччині 27 липня 2023 року.

Голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін, який раніше просив порушити проти Ахеджакової три кримінальні справи, підготував звернення до Генпрокуратури Росії з метою визнати Ахеджакову "іноагенткою". За його словами, акторку треба покарати за статтями про держзраду, дискредитацію російської армії та за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.



Лія Ахеджакова / Скриншот з відео

Зауважимо, що Лія Ахеджакова для українців відома своєю категоричною непідтримкою агресивної політики Путіна. Вона наголошує, що не зможе пробачити росіянам війну проти України.

Зірки шоубізнесу, яких у Росії визнали "іноагентами"

музикант Іван Дрьомін;

блогер, журналіст та ведучий Юрій Дудь;

ведуча та гумористка Тетяна Лазарєва;

колишній чоловік Тетяни Лазарєвої, ведучий та шоумен Михайло Шац;

український ведучий та журналіст Дмитро Гордон;

лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич;

російський ведучий Євген Кисельов;

репвиконавець Моргенштерн;

подруга української співачки Олі Полякової, російська блогерка Ніка Білоцерківська.

Хлопець вийшов на площу в Маріуполі з українським прапором

Нагадаємо, що раніше юнак у Маріуполі вийшов на площу із синьо-жовтим прапором. Хлопцеві могло загрожувати покарання, але він не побоявся зробити такий вчинок.

Так, фото хлопець зробив біля розбомбленого окупантами драмтеатру. Світлину опублікувала міська рада.

"Навіть окупований Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого росіянами драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал", – мовилось у повідомленні міськради.