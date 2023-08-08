Акторові поставили діагноз дислексія. Це хвороба, що характеризується проблемами з читанням за відсутності порушень слуху і зору.

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Арнольд Шварценеггер страждає на дислексію

Ексгубернатор Каліфорнії поділився своїм досвідом життя з неврологічним розладом. "Я тільки-но закінчив записувати свою аудіокнигу Be Useful. Вона виходить 10 жовтня. Я міг би розповісти вам, як чудово було сісти та записати свої власні слова, але правда в тому, що я цього дуже боявся".

Ось мій секрет: я страшенно читаю. У 1950-х роках в Австрії про нездатність до навчання не говорили, тому більшість часу, коли мене просили читати вголос у класі, це було просто катастрофою, і мене били лінійкою. Але тепер я знаю, що маю дислексію,

– зізнався Арнольд.

Зверніть увагу. Люди з дислексією часто мають труднощі з цифрами, з письмом, а також синдром порушення активності та уваги й порушення розвитку мови. Дислексія має суттєвий генетичний компонент.

Коли Шварценеггер готується до фільму, йому доводиться по декілька разів перечитувати сценарій, допоки не вивчить напам'ять кожен рядок. "Мені потрібний час і повторення, щоб обміркувати слова, – написав він. – Мені сказали, що автори готують свої книги за 2 – 3 дні у студії. Я попросив записувальне обладнання додому і сказав, що робитиму по 20 – 30 сторінок на день. Таким чином, я міг двічі на день підключатися до режисера та продюсера для коротших сесій, а між ними я міг практикуватися без перерви".

Арнольд Шварценеггер має розлади читання / Фото з фейсбуку актора

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