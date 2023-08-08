Йому було 87 років. Про смерть режисера у Лос-Анджелесі повідомила друг дружини Фрідкіна – декан Університету Чепмена Стівена Ґеллоуея. Останні роки він мав проблеми за здоров'ям.

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Помер режисер Вільям Фрідкін: що про нього відомо

Вільям Фрідкін народився у Чикаго, штат Іллінойс. Його батько, Луїс Фрідкін – колишній напівпрофесійний гравець у софтбол та продавець чоловічого одягу, мати Рейчел – медсестра. Вони були єврейськими іммігрантами з України.

Одного разу, коли Вільям був ще дитиною, він переглянув фільм Орсона Уеллса "Громадянин Кейн", який вразив його до глибини душі. Після цього Вільям усвідомив, що його майбутнє повинно бути пов'язане саме з кіно.

Музична комедія під назвою "Добрі часи" (англ. Good Times), в якій взяли участь Сонні і Шер, стала його першим голлівудським фільмом. Прокат 1967 року позначив дебют режисера в ігровому кінематографі, а також відзначив вступ до цього світу для музичного дуету.

На початку своєї кар'єри особливо видатним твором Фрідкіна став фільм "Оркестранти" 1970 року. Ця стрічка доторкалася теми гомосексуальності. Огляди та рецензії в основному були позитивними, визнаючи в "Оркестрантах" важливий внесок. Цей фільм став вирішальним для режисера Фрідкіна, адже саме завдяки йому звернули на нього увагу великі кінокомпанії.

У 1971 році Фрідкін зняв поліцейську драму "Французький зв'язковий", яка зрештою отримала п'ять Оскарів, у 1973 році поставив фільм "Екзорцист", за який отримав Золотий глобус.

За інформацією Variety, Фрідкін поєднував досвід роботи на телебаченні з передовим стилем монтажу та "привніс багато енергії в жанри жахів та поліцейських трилерів, на яких він спеціалізувався".

Прем'єра останнього фільму Фрідкіна The Caine Mutiny Court-Martial із Кіфером Сазерлендом в одній із головних ролей пройде на Венеціанському кінофестивалі.

Цікаво. У липні 2018 підтримав петицію Асоціації французьких кінорежисерів на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Вільям Фрідкін / BBC

Фрідкін був одружений чотири рази: на знаменитій французькій актрисі Жанні Моро, британській актрисі Леслі-Енн Даун, тележурналістці Келлі Ланге та Шеррі Лансінг, з якою він прожив до кінця свого життя. У легендарного режисера також залишилися двоє синів – Джексон та Седрік Фрідкіни.