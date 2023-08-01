Ангуса Клауда знайшли мертвим у його будинку в Окленді, штат Каліфорнія. У заяві сім'ї актора йдеться про те, що минулого тижня він поховав свого батька і важко переживав цю втрату. Відомо також, що зірка відкрито боровся із психічними захворюваннями.

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Помер актор "Ейфорії" Ангус Клауд

Згідно із повідомленням пожежної служби міста Окленда, на 31 липня близько 11:30 години, надійшов виклик на пульт диспетчера. Однак, на момент прибуття бригади швидкої допомоги на місце події, актор вже помер.

Причину його смерті наразі встановлюють, в поліції вже розпочали розслідування. Слід зазначити, що є чутки про можливе передозування, але інформація потребує додаткової перевірки.

Єдина втіха, яка є у нас, це знати, що тепер Ангус возз'єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом. Ангус відкрито говорив про своє психічне здоров'я, і ми сподіваємося, що його звільнення стане нагадуванням іншим про те, що вони не самотні й не повинні мовчки боротися з цим,

– повідомили рідні Клауда.

Ангус Клауд / A24

Що відомо про Ангуса Клауда

Актор Ангус Клауд з Окленда, штат Каліфорнія, хоча більшість його сім'ї проживає в Ірландії. Він навчався в Школі виробничого дизайну в Оклендській школі мистецтв. Під час роботи біля Барклайського центру в Брукліні, Енгуса зустріла агентка "Ейфорії" Дженніфер Вендітті.

У 2019 році хлопець розпочав свою кар'єру зі зйомок у серіалі "Ейфорія", де він зіграв роль наркоторговця Феско. За цю роль він отримав нагороду Еммі та став дуже популярним. Також, Клауд знявся у фільмах "Північний Голлівуд" (2021 рік) та "Лінія" (2023 рік).

Спогади колег

Смерть актора "Ейфорії" прокоментував режисер серіалу Сем Левінсон: "Не було нікого, подібного до Ангуса. Він був надто особливим, надто талановитим та надто молодим, щоб залишити нас так рано. Він також боровся, як і багато хто з нас, із залежністю та депресією. Спочивай зі світом і нехай благословить Бог його сім'ю".

Він був неймовірно талановитим і улюбленим членом сім’ї HBO та Euphoria,

– йдеться на офіційному акаунті "Ейфорії".