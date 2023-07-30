Світличний загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 19 липня. Відомо, що у 2021 році Євген зіграв у фільмі Олега Сенцова "Носоріг".

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На фронті загинув Євген Світличний

"Кожна загибель воїна – велика втрата для нації, кожна загибель "Вовка" – велика втрата для зграї", – прокоментували побратими Євгена.

Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину,

– написав у фейсбуці режисер "Носорога" Олег Сенцов.



Євген Світличний загинув на Харківському напрямку / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Втрату прокоментувала дружина Олега Сенцова Вероніка Вельч: "Женю знала з фільму "Носоріг" – таким його хочу завжди пам'ятати. У стильних штанцях, метелику та окулярах. Євген Світличний. Світлий та талановитий. Боровся з ворогом до останнього подиху. На жаль, той подих виявився дуже передчасним… Спочивай з миром, друже".

24 Канал висловлює найщиріші співчуття рідним та друзям загиблого воїна!