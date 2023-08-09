В то же время в России заявили, что звезду следует признать "иноагенткой", хотя предварительные проверки на "дискредитацию армии РФ" ничего не нашли. К тому же Ахеджакову планируют лишить всех званий, приобретенных в России.

Смотрите также "Меня били линейкой": Арнольд Шварценеггер впервые признался, что болеет неизлечимой болезнью

Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины

В сети распространилось короткое видео, где Лия Ахеджакова стоит на сцене с сине-желтым флагом в руках, а из зала ей кричат слова благодарности. В подписи к ролику говорится, что это произошло на концерте в Германии 27 июля 2023 года.

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, ранее просил возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела, подготовил обращение в Генпрокуратуру России с целью признать Ахеджакову "иноагентшей". По его словам, актрису нужно наказать по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и за разжигание межнациональной розни.



Лия Ахеджакова / Скриншот с видео

Отметим, что Лия Ахеджакова для украинцев известна своей категоричной неподдержкой агрессивной политики Путина. Она отмечает, что не сможет простить россиянам войну против Украины.

Звезды шоубизнеса, которых в России признали "иноагентами"

музыкант Иван Дремин;

блоггер, журналист и ведущий Юрий Дудь;

ведущая и юмористка Татьяна Лазарева;

бывший муж Татьяны Лазаревой, ведущий и шоумен Михаил Шац;

украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон;

лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич;

российский ведущий Евгений Киселев;

реписполнитель Моргенштерн;

подруга украинской певицы Оли Поляковой, российская блоггерша Ника Белоцерковская.

Парень вышел на площадь в Мариуполе с украинским флагом

Напомним, что ранее молодой человек в Мариуполе вышел на площадь с сине-желтым флагом. Парню могло грозит наказание, но он не побоялся совершить такой поступок.

Так, фото парень сделал возле разбомбленного оккупантами драмтеатра. Фотографию опубликовал городской совет.

"Даже оккупированный Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного россиянами драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал", – говорилось в сообщении горсовета.