Скандальна режисерка Оксана Байрак ще до повномасштабного вторгнення дотримувалась сумнівної політичної позиції. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов висловився про колишню колегу в інтерв'ю 24 каналу.
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Бакланов про Оксану Байрак
Григорій Бакланов раніше співпрацював з Оксаною Байрак. Однак зауважив, що ніколи не спілкувався з нею на політичні теми.
Ми ніколи не говорили з нею про політику. Після 24 лютого багато знайомих казали нам про її висловлювання. Потім ми дізналися, що її заблокували, вона виїхала. Наскільки тепер стало відомо, в неї не проукраїнські погляди, але не думаю, що зараз доречно писати й з'ясовувати це, адже ми не співпрацюємо,
– поділився актор.
Що інші зірки казали про Байрак
- Наталка Денисенко розповідала, що одіозна режисерка навіть після повномасштабного вторгнення продовжила захищати Росію, тоді як у війні звинуватила Україну. А також повелась на пропагандистську риторику й заявила, що росіяни – "братський народ".
- Ганна Сагайдачна натомість здивувала зізнаннями від її спільних знайомих. У листуваннях з ними Оксана Байрак стверджувала, що "не все так однозначно". "Вона не впевнена, що Росія бомбить і бомбила Донбас із 2014 року, не все так однозначно".