Скандальная режиссер Оксана Байрак еще до полномасштабного вторжения придерживалась сомнительной политической позиции. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов высказался о бывшем коллеге в интервью 24 каналу.
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Бакланов об Оксане Байрак
Григорий Бакланов ранее сотрудничал с Оксаной Байрак. Однако заметил, что никогда не общался с ней по политическим темам.
Мы никогда не говорили с ней о политике. После 24 февраля многие знакомые говорили нам о ее выражении. Потом мы узнали, что ее заблокировали, она уехала. Насколько теперь стало известно, у нее не проукраинские взгляды, но не думаю, что сейчас уместно писать и выяснять это, мы ведь не сотрудничаем,
– поделился актер.
Что другие звезды говорили о Байраке
- Наталья Денисенко рассказывала, что одиозный режиссер даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать Россию, тогда как в войне обвинила Украину. А также повелась на пропагандистскую риторику и заявила, что россияне – "братский народ".
- Анна Сагайдачная взамен удивила признаниям от ее общих знакомых. В переписках с ними Оксана Байрак утверждала, что не все так однозначно. "Она не уверена, что Россия бомбит и бомбила Донбасс с 2014 года, не все так однозначно".