Скандальная режиссер Оксана Байрак еще до полномасштабного вторжения придерживалась сомнительной политической позиции. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов высказался о бывшем коллеге в интервью 24 каналу.

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Бакланов об Оксане Байрак

Григорий Бакланов ранее сотрудничал с Оксаной Байрак. Однако заметил, что никогда не общался с ней по политическим темам.

Мы никогда не говорили с ней о политике. После 24 февраля многие знакомые говорили нам о ее выражении. Потом мы узнали, что ее заблокировали, она уехала. Насколько теперь стало известно, у нее не проукраинские взгляды, но не думаю, что сейчас уместно писать и выяснять это, мы ведь не сотрудничаем,

– поделился актер.

Что другие звезды говорили о Байраке