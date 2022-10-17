Григорий Бакланов сыграл Лаврина в культовом сериале "Поймать Кайдаша". 6 октября он вместе с другими актерами приезжал на встречу с поклонниками. Возлюбленная Григория – Анастасия помогла организовать это благотворительное событие, чтобы собрать средства на автомобиль для ВСУ.

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Мы встретились с супругами в одном из уютных кафе в центре города. В откровенном разговоре для проекта "Интервью24" Григорий и Анастасия рассказали о личной жизни, творчестве и войне. Будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша"? Как между Григорием и Анастасией возникли романтические отношения? Кто приглашал россиян на съемки в украинском кино? Какие проблемы есть в отечественном кино? Обо всем этом и многом другом читайте ниже.

Будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша"

Для начала расскажите, пожалуйста, о своей поездке во Львов, ведь она благотворительна. К каким событиям, кроме встречи с актерами "Поймать Кайдаша", приобщаетесь и для кого собираете деньги?

Григорий: Мы собираем средства на автомобиль для подразделения ВСУ, где сейчас служит наш друг, который ранее работал пиротехником. Ребята воюют на Харьковском направлении, им нужен пикап или внедорожник. Раньше с помощью таких мероприятий мы собирали средства на кареты скорой помощи, а теперь решили собрать средства для товарища.



Встреча с актерами "Поймать Кайдаша" во Львове / Фото andrianaaphoto

Все благотворительные события с актерами происходили в Киеве, а люди очень просили, чтобы мы приехали во Львов. Вот мы и приехали.

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Во время войны этот сериал приобрел новый смысл, многие считают его лучшим украинским сериалом. Тарас Цымбалюк назвал этот сериал "глотком свежего воздуха". Григорий, соглашаетесь ли вы с таким мнением? И в чем лично для вас особенность этого кинопроекта?

Многие мои друзья говорили, что сейчас пересматривают "Поймать Кайдаша". Раньше наши родители постоянно смотрели по телевизору советские фильмы. Очень радует, что сейчас есть украинское кино, которое люди могут просматривать, которое успокаивает.

Лично я не могу просматривать этот сериал, потому что постоянно вижу свою работу и ошибки. Но радуюсь, что многим нравится. Реакция зрителей всегда утешает.



Григорий Бакланов / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Анастасия: Это была первая работа с Наталией Ворожбит и Александром Тименко – одними из лучших сценаристов и режиссеров Украины. Это команда профессионалов. Я не участвовала в этих съемках, но со всеми знакома, мечтаю когда-нибудь тоже посотрудничать.

Какой момент из сериала запомнился вам больше всего?

Анастасия: Когда я впервые смотрела сериал, меня поразила сцена, где героиня Тони Хижняк – Мотря закапывала щенков. Я очень люблю животных и знаю Тоню, какая она добрая и отзывчивая девушка, поэтому было необычно видеть ее в кадре в таком образе. Помню, как плакала, писала ей: "Тоня, что же ты наделала?" (Смеется).

Режиссер Александр Тименко потом рассказывал, что было очень много эмоциональных комментариев по поводу этой сцены. Люди так поверили в эту историю, сцена была настолько правдиво сыграна, что люди забыли, что на самом деле это иллюзия, созданная участниками съемочного процесса. Многих зрителей эта сцена эмоционально поразила.

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Сериал "Поймать Кайдаша" закончился в момент, когда Лаврин ушел на войну, в АТО. Известно, что создатели сериала не планировали снимать его продление, называют этот момент логическим завершением. По вашему мнению, с точки зрения последних событий в Украине, стоит ли снять продолжение и показать судьбу Лаврина?

Григорий: Пожалуй, все хотели бы продолжения. Я бы охотно еще раз сыграл бы эту историю. Раньше, когда нас спрашивали, будет ли продолжение, у меня был вопрос: "А куда продолжать?" Ведь до 2022 года у нас, к сожалению, ничего не менялось: была АТО, война на Донбассе. Эта ситуация была во взвешенном состоянии. Сейчас все поменялось. Поскольку первая часть охватывала 10 лет, мне кажется, что и вторая часть должна охватить больше времени. Я бы охотно сыграл в таком кино после победы. Чтобы показать, что произошло с Кайдашами, когда Лаврин пошел на войну, когда она охватила всю страну, когда Украина победила и что происходит дальше.



Григорий Бакланов в роли Лаврина / Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"

Общаетесь с кем-то из коллег, которые сейчас в терробороне или ВСУ? Ведь многие известные люди с начала войны взяли в руки оружие.

Григорий: Да, конечно мы всегда на связи с нашими друзьями, которые сейчас на фронте. Это и актеры, в том числе наши сокурсники, и режиссеры, и художники, и пиротехники. Среди них также есть те, что создавали "Поймать Кайдаша". И, конечно же, стараемся им помогать, используя свои возможности.

Анастасия: Я лично знаю ребят, которые были художниками, занимались оформлением съемочной площадки, костюмеров, актеров и режиссеров, операторов, которые пошли нас защищать. Наш друг Николай был помощником костюмера в сериале "Морская полиция. Черноморск", где мы с Гришей снимались, а недавно он написал, что находится на войне, мы пытались своими силами помочь ему.

Очень больно, потому что знаем многих защитников лично, все они сейчас нуждаются в помощи, но возможности оказать всем эту помощь нет, как бы мы ни старались. Конечно, было бы проще, если бы актеры и другие работники киноиндустрии работали сейчас. Тогда мы могли бы направлять средства к нашим друзьям, коллегам, которые на фронте. Но, к сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, когда вся киносфера оказалась бесполезной. Огромное количество людей осталось без работы и даже без возможности получить его в ближайшие несколько лет.

Обратите внимание! Если вы хотите присоединиться к благотворительным инициативам актеров, то переходите по ссылке и узнавайте актуальные события, благотворительные лоты и т.д.

Как между Григорием и Анастасией возникли романтические отношения

Давайте вернемся немного в то время, когда начиналась ваша карьера. Вы уже рассказывали, что учились вместе и во время учебы даже представить не могли, что через несколько лет женитесь. Когда стало ясно, что возникают романтические чувства? И кто первым проявил симпатию?

Анастасия: Когда мы уже несколько лет встречались, Гриша признался, что еще на первом курсе я ему присмотрелась. А я его вообще не замечала. На первом курсе я даже не знала, что с нами учится такой парень. Узнала о Грише только через полгода, когда моя подруга влюбилась в него и постоянно пыталась быть рядом. Так мы начали проводить время вместе, дружить. Но симпатии даже близко не было еще несколько лет.



Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Григорий: Для чувств нам понадобилось четыре года. Сначала нас ставили в пару в университете, чтобы мы вместе работали, играли разные отрывки. Были моменты, когда мы ненавидели друг друга.

Анастасия: Очень тяжело репетировать вместе. Мы творческие, эмоциональные люди, с разным подходом и взглядами на работу. У нас иногда до сих пор так. Но эта проблема, кажется, во всех актерских парах. Недавно одна коллега рассказывала мне: "Когда с мужем записываем пробы дома, чтобы отправить режиссеру, то расходимся по разным комнатам, потому что начинаются ссоры". У нас тоже так бывает. Но с течением времени уже знаем подход друг к другу. Больше проявляем понимание и терпение.

Григорий: Помню, на последних курсах у нас уже был спектакль, где мы играли в отдельных действиях, на сцене не пересекались. У меня работа над ролью шла туго, и Настя очень помогала. Она тогда как никто уже знала, как я работаю. С того времени мы стали помогать друг другу, поддерживать. На этой основе и завязались отношения.



Григорий Балканов и Анастасия Цимбалару / Фото пресс-службы

Вас чаще можно увидеть вместе в соцсетях, чем на экране, однако общие проекты тоже есть. Какова была ваша первая совместная работа, в которой сыграли?

Анастасия: Сериал "Гадалка". Но там мы не играли пару, наши персонажи были просто коллегами. Это был интересный опыт, мы увидели кто как работает, имели возможность поддерживать друг друга, что-то подсказывать. Хотя мы семья, но очень разные подходы и отношение к работе. И это нормально, каждый актер, как говорится, имеет свою "кухню".

Через год мы впервые сыграли влюбленных в сериале "Проступок любви". Но это нам пришлось просто.

Григорий: Потому что там играли пару, могли предварительно не договариваться о том, как вести сцены. Мы уже знали, о чем нам играть.

Некоторые пары не могут работать вместе, проще быть в разных сферах деятельности, а есть те, которым наоборот комфортнее всего работать в команде. Какой парой вы?

Григорий: Вот в "Гадалке" было комфортно. Нравится, что в общих проектах удается чаще видеться.

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До войны у вас был насыщенный рабочий график, вы могли длительное время не видеться, даже женились в единые общие выходные за все лето. Как все эти годы удавалось сохранять отношения?

Анастасия: Мы постоянно пытались выкраивать какую-нибудь возможность, чтобы вместе провести время. Если у меня были какие-то съемки, а Гриша в этот день увольнялся раньше, то обязательно приезжал на съемочную площадку, чтобы покормить, привезти теплые вещи, поддержать. Если у Гриши были какие-то съемки в другом городе, я, если была возможность, ездила вместе с ним. Прошлое лето вообще было бешеным. У Гриши было два параллельных проекта – в Черноморске и в Киеве. А у меня было одновременно несколько проектов в Киеве. Бывало так, что после смены в Киеве садилась на самолет в Одессу, он меня встречал в аэропорту, и тогда мы вместе ехали в Черноморск. Утром ехали на съемочную площадку, несколько часов проводили вместе, а вечером я автобусом возвращалась в Киев на съемки. Мы использовали любую возможность побыть вдвоем. Иногда бывали общие выходные. Если имели 1-2 таких дня, то обязательно куда-то ехали. Очень любили приезжать во Львов, были в Мукачево, Кропивницком и других городах. Любили путешествовать по Украине. Называли такие поездки отпуском.

Так странно рассказывать обо всем этом в прошлом, будто это вообще не с нами происходило. Сейчас думаю: "Все эти съемки, проекты, беготня. Зачем это все?". Сейчас все словно потеряло свой смысл.



Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграмма актрисы

Готов ли Григорий взять в руки оружие

Сейчас каждый мужчина должен быть готов взять в руки оружие и стать на защиту государства. Григорий, готовы ли вы воевать, учились ли где-то военному делу?

К сожалению, не имею этой подготовки. Но, конечно, готов воевать, а не прятаться. Мы дома и мы будем всегда бороться за своих.

Анастасия, а вы готовы отпустить мужа на войну? К примеру, недавно разговаривала с MamaRikа, она призналась, что сознательно не отпускает мужана фронт, перетягивает на волонтерские инициативы.

Конечно, нет. А какая женщина готова? Это большая боль для каждой семьи. Пока мы делаем, что в наших силах. Даже те друзья, которые сейчас на войне, говорят: "Спасибо, что помогаете и не оставляете нас". Мы не имеем права оставить.

Сейчас много хейта, говорят, что все мужчины должны воевать. Безусловно, мужчины должны защищать нас, но кто будет их обеспечивать? Столько запросов у всех чего-то не хватает: одежды, еды, медикаментов, автомобилей, амуниции и т.д. На каком-то ресурсе прочитала, что на одного военного нужно 17 или 20 гражданских, которые будут его обеспечивать. 60% украинцев остались без работы. Кто будет обеспечивать этих военных? Кто должен воевать, а кто должен делать все, что в его силах, чтобы поддерживать наших ребят.



Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Я могу собрать актеров, организовать событие, собрать деньги. Гриша находит бронежилеты, каски, заказывает автомобили, договаривается с европейцами, китайцами. Пока каждый находится на своем месте и делает то, что в его силах. Главное не сидеть и не ждать победы, а делать что-нибудь для этого. Тогда и не будет нужды отправлять всех на войну.

К сожалению, война забирает родителей у украинских детей, многие из них становятся сиротами. Певица MamaRika, ведущий Юрий Горбунов, хореограф Женя Кот говорили, что думают над усыновлением, стремятся дать счастливое будущее ребенку, потерявшему семью в этой страшной войне. Анастасия, в сериалах вы часто играете роли мамы, имеете опыт общения с детьми. У вас еще нет собственных детей, задумывались ли над усыновлением?

Сейчас у нас нет возможности даже о своих детях подумать. Мы оказались без работы, без какой-либо возможности работать и вообще неизвестно, сможем ли вернуться к своей профессии. Мне кажется, что очень безответственно было бы сейчас брать в семью ребенка, если не знаем, что будет завтра и сможем ли обеспечить хотя бы себя. Когда почувствуем твердую почву под ногами, возможно, будем думать об этом.

Как во время карантина, так и во время войны, было много разводов, в том числе среди известных пар. Как эти периоды повлияли на ваши отношения?

Григорий: На карантине мы кайфовали, радовались, что наконец-то смогли просто побыть дома. Мы смотрели кино, ели, отдыхали, общались.



Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграмма актрисы

Анастасия: Подруга писала: "Я уже не могу, схожу с ума, он 24/7 рядом. Что мне делать?". А нам все нравилось (Смеется). Война, конечно, сильно отличается. Во-первых, на карантине мы сидели дома два месяца и понимали, что рано или поздно это закончится, мы вернемся к своей жизни. Сейчас такой уверенности нет. Война длится почти 8 месяцев, эмоционально это очень истощает. Трудно понимать, что не знаем, что нас ждет, каким будет будущее. Психологически это тяжело выдержать, но стараемся держаться.

Влияли ли украинские актеры на присутствие россиян в нашем кино

Ни для кого не секрет, что Россия долго финансировала съемки кино в Украине, сюда приглашали российских актеров. Ваши коллеги, в частности Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, рассказывали, что на съемочной площадке ощущалась разница в отношении украинских и российских актеров. Вы были в таких ситуациях?

Григорий: Мы часто снимались с россиянами, но эти проекты, насколько мне известно, финансировались украинскими продакшинами, а затем продавали продукт в Россию. Не хочу говорить, что мы испытывали какое-то унижение, что были притеснения. Хотя действительно только с нашим поколением пришла волна адекватного отношения к украинским актерам – начали привлекать на главные роли, писать о нас. Наши предшественники говорили, что раньше было счастьем получить роль в эпизоде сериала, потому что в основном снимались русские.

Но для меня всегда было удивительно, что когда в украинские кинопроекты приглашали россиян, им предоставляли те условия, которых они не получали в России. И почти все приезжавшие сюда на съемки актеры говорили, что там им никто не платит такие гонорары и так не принимает. Конечно, они хотели ехать сюда.

Анастасия: Но они не сами приезжали, их приглашали.

Григорий: Да и не россияне диктовали условия, для них эти условия создавали.



Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Как вы думаете почему так было? И кто за это должен отвечать?

Анастасия: Меня очень злит, что сейчас всю ответственность за такую ситуацию перекладывают на актеров. Это очень неприятно. Почему сюда приглашали россиян? Почему им больше платили? Почему их здесь делали звездами, когда много украинских актеров? Мне тоже интересны ответы на эти вопросы. Люди должны понять, что актеры – это наемная рабочая сила. Есть продюсер, продакшн, телеканал, это те, кто управляет всеми процессами. Мне очень жаль, что люди уверены, что съемки россиян в Украине – это вина украинских актеров. Мы все были в такой ситуации: либо сидеть дома и не работать, либо принимать условия, диктуемые продюсерами, телеканалами и продакшинами. Мне очень хочется, чтобы не только на актеров ложилась вся ответственность, чтобы наши продюсеры, телеканалы тоже стали отвечать на эти вопросы.

Они не желают это комментировать.

Анастасия: А люди постоянно пишут: "Ага, сами снимались с русскими актерами". Хочется сказать: "А я что запрещала приглашать украинских актеров?". Мы все мечтали развивать украинское, сниматься в украинском кино, на украинском языке. Знаете, какое у нас количество крутых профессионалов? Но таких проектов было очень мало. И когда проходил кастинг на такие проекты, все актеры мечтали попасть туда!

Снимаясь в сериале совместного производства с россиянами, перед началом съемок подписывали договор об отказе от любых прав. То есть с актером в отснятом продукте могут сделать что угодно: вырезать из сериала, перетонировать другим актером, написать другие реплики и озвучить. И мы не имеем права что-либо изменить, потому что есть бумажка, где согласились, что все права забирает продакшн/канал.



Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Мы не восхищались тем, что к нам привозили российских актеров и делали из них звезд. Потому что мы десятилетиями шли к тому, чтобы играть главные роли, а их играли студенты из России, которые еще и получали в десять раз большие гонорары. Но что сейчас об этом говорить? Мы должны не допустить такого в будущем. Поэтому мы создали петицию о запрещении любой творческой деятельности россиян в Украине. И сейчас собрали 25 тысяч голосов, так что есть шанс на то, что все изменится!

Возможно, после полномасштабной войны ситуация все-таки изменится к лучшему.

Анастасия: Конечно, мы надеемся, что к нам не будут привозить тех, кто хвалит Россию. Но есть опасность, что привезут "хороших русских", потому что "он поддержал Украину, вы просто не увидели. У него в инстаграмме когда-то было сообщение, но его заставили удалить". И мы вернемся к истории, которая была. Поэтому хотим бороться с этим, нам очень нужно рассмотрение нашей петиции. Это луч надежды на то, что президент ее рассмотрит и, возможно, что-нибудь изменится.

Мы не можем повлиять на всю киноиндустрию, но можем повлиять на то, чтобы россиян больше не завозили в Украину. Но хотя бы на каких-нибудь 10 – 20 лет, чтобы украинская культура смогла окрепнуть.



Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграмма актрисы

Каким должно быть украинское кино, чтобы вытеснить русское

Все эти кинопроекты были русскоязычными. Ирма Витовская в одном из своих интервью рассказывала, что раньше украинский язык в кино не был урбанистическим, считалось, что в городе люди говорят только на русском. Поэтому украинцы, интересующиеся отечественной индустрией, потребляли контент на русском. Во время войны языковой вопрос остро встал в обществе, сейчас все больше и больше есть именно украинский язык. Как думаете, каким должно быть украинское кино, и вообще контент, чтобы полностью вытеснить из нашего медийного пространства все российское?

Григорий: Да любое. Надо создавать любой контент, заполнять все ниши. На самом деле, у нас огромное количество украиноязычного контента, хотя бы в ютубе: песни, аудиокниги, фильмы на любой вкус. Множество фильмов и сериалов еще даже не показали по телевидению и в кинотеатрах. И есть прекрасные проекты, которые снимали 5, 10, 20 лет назад, но их в свое время не транслировали и о них забыли. Можно показать эти фильмы сейчас. Есть чем заполнять эфир.

Анастасия: Ровно год назад в Киеве снимали четырехсерийный сериал "Девушки". Были планы его расширить до 16 серий, типа "Секса и города", но об украинских женщинах. Но на тот момент это был рисковый формат – четыре серии на украинском языке. Переживали, будут ли смотреть. Сериал вышел в эфир, прошел хорошо, но не имел безумного успеха на который мы надеялись. Спустя 2 месяца началась война. Сейчас большинство людей на улицах узнают меня именно из-за "Девушек". Часто пишут: "Каков классный сериал, почему я его раньше не видела? Уже пересмотрела 3 раза". "Девушки" в нынешней ситуации зажили совершенно по-новому. Они преуспели, на который мы надеялись в декабре прошлого года. Сейчас люди "проголодались". Они стремятся всего украинского, просто хотят слышать родной язык. Дайте им эту возможность, и они будут смотреть.



Анастасия Цимбалару в сериале "Девушки" / Фото СТБ

Вы сотрудничали с режиссером Оксаной Байрак, она заявляла, что не уверена, что Россия бомбила Донбасс. Общались ли вы с ней на этот счет? Или раньше замечали в ее высказываниях пророссийские взгляды?

Григорий: Мы никогда не говорили с ней о политике. После 24 февраля многие знакомые говорили нам о ее выражении. Потом мы узнали, что ее заблокировали, она уехала. Насколько теперь стало известно, у нее не проукраинские взгляды, но не думаю, что сейчас уместно писать и выяснять это, мы ведь не сотрудничаем.

Сейчас внимание мира приковано к Украине. После победы мир будет наблюдать за тем, как Украина будет восстанавливаться. В частности, то, что пережили и переживают украинцы, будут освещать в кино. По вашему мнению, что, прежде всего, нужно показывать в фильмах?

Григорий: На мой взгляд, первая необходимость есть в документальном кино. Наши коллеги фиксируют все происходящее и распространяют по всему миру. Относительно художественного кино – это болезненная тема. Сейчас следует создавать жизнеутверждающие, вдохновляющие ленты, которых не хватает людям. Они пересматривают все старое и ждут чего-то нового, чтобы можно было где-то брать надежду и немного выдыхать от накопившегося ужаса, который вокруг нас.

У нашего кино есть возможности развиваться в любом направлении. Вопрос только людям, которые переживают за деньги. В Украине уже выходят новые фильмы. К примеру, "Я работаю на кладбище". Прекрасное кино, которое стоит посмотреть всем, где есть и юмор, и лирика, и драма. Но очень много кинотеатров не хотят показывать его, потому что боятся не собрать средства, потому что это украинский фильм.

Или ставят в обеденное время.

Григорий: Да, и это в лучшем случае. Ставят либо утром, когда никто не хочет уходить в кинотеатр, либо поздно вечером. Сейчас люди хотят смотреть на украинское, а кинотеатры переживают за свою прибыль. Хотя залы распроданы. Как достучаться до представителей кинотеатров? С "Адской Хоругвой" было такое, что люди собирались общиной и просили показать фильм, но кинотеатры не хотели.

Анастасия: Это детская сказка, и они ставили ее в прокат в 22:00. Приблизительно этот сеанс заканчивался в полночь. Какая мама поведет ребенка на детскую новогоднюю сказку в 22:00 или в 7 утра?

Григорий: Но люди ходили даже на эти сеансы, потому что хотели смотреть. А в кинотеатрах все равно вроде бы не видели, что есть спрос.



Григорий Бакланов / Фото с инстаграмма актера

Анастасия: Актеры все сейчас делают своими силами. Боремся за возможность работать в такое время, выбиваем долги от кинопродакшинов, создаем петиции о запрете россиян в творчестве, боремся за Довженко-Центр, создаем актерские профсоюзы, требуем должного финансирования украинских фильмов. Мы обращаемся и требуем от Минкульта ответов. Почему актеры в такое время остались один на один со всем этим?

Какие проблемы есть в отечественном кино

Какие проблемы в украинском кино необходимо решить в первую очередь?

Анастасия: Проблем много и очевидно, что только по инициативе актеров это не решается. У нас есть замечательные профессионалы своего дела: операторы, сценаристы, режиссеры, каскадеры, актеры в конце концов. Нам нужен нормальный материал и нормальное финансирование, полнота которого будет использована только по назначению.

Жаль, что команды украинцев имеют возможность работать заграницей, сотрудничают с Netflix, делают графику для голливудских фильмов, а в Украине к ним не обращаются, потому что нет возможности им платить. Потому и качество продукта соответствующее. Эти вопросы должны волновать не только нас, но и верхушку, должны произойти существенные изменения, тогда у украинского кино будет шанс на достойное будущее. Тогда мы сможем доказать всему миру, что украинцы не только смелый и мужественный народ, но и очень творческий и талантливый.

Григорий: Любопытно, что российские актеры, которые снимались здесь больше, чем в России, говорили: "Езжайте туда, там большие возможности".

Анастасия: Да, они нас постоянно звали туда. Говорили, что нам нужно в Россию, станем там звездами. Но мы никогда не ездили. Да, мы снимались с россиянами, но в своей стране, на украинском продакшине, для украинского телеканала, за гривны. Это им платили доллары. Мы были в своей стране. Многие актеры, имеющие украинское гражданство, остались в России, молчат и продолжают там сниматься. Что делать с такими? Почему человек, который 8 – 10 лет живет в России, работает там, поддерживает войну, до сих пор имеет украинское гражданство?

Многие сериалы снимали для телеканала Украина, который во время войны закрыли. Были ли вы приобщены к проектам для этого канала, которые так и не удалось реализовать?

Анастасия: 16 февраля был крайний съемочный день 16-серийной истории, которая снималась на украинском со всеми украинскими актерами для телеканала "Украина". Через несколько месяцев этот телеканал прекратил свое существование. Съемочную группу вместе с актерами не рассчитали. Люди в войну остались без оплаты за 3 месяца работы. Ребята, которые работали на съемочной площадке, пошли защищать нашу страну. У них нет денег, чтобы купить необходимую амуницию. Кто в этом случае должен отстаивать права актеров и всей съемочной группы? Прошло 8 месяцев, а большинство людей до сих пор не получило расчета. Что делать? Еще один вопрос. Но, к сожалению, кому эти вопросы задавать?

Когда супруги, родом из Одесщины, перешли на украинский язык

Вы оба рода из Одесской области, где много русскоязычного населения. Сейчас общаетесь только на украинском языке. Когда перешли на украинский в быту?

Григорий: После 24 февраля появилось отвращение к русскому языку и всему русскому. И пришло осознание, что мы несем ответственность за наше культурное пространство, за будущее поколение. Это была совсем естественная реакция. Мы полностью перешли на украинский язык не только в социуме, но и в быту. Теперь все родственники общаются с нами только на украинском. Хотя они из Одесщины и всю жизнь говорили по-русски.

Анастасия: Недавно наткнулась на интервью, которое мы давали год назад. Там оба говорили по-русски. Это противно. Не знаю, как мы это делали. Сейчас смотрю и думаю: "Кто эти люди? Это вообще не мы". Очень рада, что мы избавились от этого, потому что сейчас стыдно. Возможно, если бы мы и многие другие сделали это раньше, то до этой точки не дошли бы.



Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграмма актера

Военные рассказывают, что на войне речь спасает жизнь. По рациям они всегда общаются на украинском. Большинство россиян вообще не знают и не понимают украинского.

Анастасия: На днях я прочла историю о парне, которого ранили в прифронтовом селе. Он лежал и целый вечер кричал: "Спасите". Местные слышали эти крики, но никто не пришел на помощь, потому что были уверены, что это россиянин. Через некоторое время родители этого военного приехали на поиски. Оказалось, что это был украинец. Родители начали расспрашивать, а соседи сказали: "Если бы он кричал по-украински, конечно, мы бы помогли. Но он кричал по-русски. Мы были уверены, что это русский солдат". Все-таки иногда язык имеет значение, может спасти чью-то жизнь. Или наоборот, как в этой истории.

Вы представляли, каким будет день победы? Что для вас лично будет победой Украины?

Анастасия: Хотелось бы думать, что это будет какой-то праздник для всех украинцев, но мне кажется, что легкости не будет. Это дастся очень тяжелой ценой для каждого из нас.

Григорий: Я бы хотел не потерять это единство, которое имеем сейчас. И все возможности, которые предоставлены для своего сращения. Нужно сейчас, уже, в ускоренном темпе в разных сферах строить те институты, которых нам не хватало, чтобы потом не возвращаться в поломанную телегу, а ехать вперед.