"Как получилось, что мы, украинские актеры, снимались все эти годы в российских сериалах? Думаю, эти многочисленные провокативные "вбросы" пора осветить", – написал Тарас Цымбалюк в своем инстаграме.

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Цымбалюк вспомнил о "россиянизированных" украинских сериалах

Актер отметил, что после окончания театрального вуза актеры начинают мечтать о кино. "Тогда было на 95% все киносериальное производство русскоязычное. Там, как правило, главные герои – россияне, опытные украинские актеры, как Стас Боклан, – на линейных ролях… а наши студенты и молодые актеры – массовка/эпизод, если вообще заметят", – дополнил он.

Он всегда удивлялся, почему привлекали таких "средних" русских актеров, которые реально способны только на "он любит тебя", "она беременна" и так далее, то есть на шлак. "Ни раз не вызывали меня в "мыло", где в гримерке меня ждал, например, Домогаров… только всякие "толи руденки" и так далее", – отметил Цымбалюк.

Звезда оценила ситуацию в столице, где собственно и снимали все это кино. Цымбалюк назвал это полнометражной дискриминацией наших актеров, и это был выбор украинских продакшнов, зависевших от российских каналов. "Такая модель оставалась до 24 февраля", – подчеркнул он.

То есть, или становишься частью постсовкового локомотива и по-русски говоришь в кадре, или ищи новую профессию,

– Цымбалюк упомянул о "росинизированном" украинском кино.

По словам Цымбалюка, в Госкино снималось минимальное количество украинских полных метров, но туда попадали 1% актеров. "Например, когда мой папа поступал в университет, был очень разочарован, что большинство материала преподается на русском, но тогда это была повальная ситуация", – сказал он.

Именно поэтому такие проекты как "Кофе с кардамоном", "Поймать Кайдаша" или "Черный ворон" становились для меня глотком свежего воздуха, который хочется почувствовать нормой. Но уже все испытывают тотальную перезагрузку. Надеюсь, каждый сделал максимум выводов!

– подытожил актер.

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Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Сценарий переработали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных распрей с 20 века увидел проблемы настоящего. Экранизовать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

Всего за 12 эпизодов актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карп, Лаврин и Мотря.

Кто еще не видел – рекомендуем к просмотру, это поможет также расслабиться и хоть немного оторваться от новостей о войне.

"Поймать Кайдаша": смотрите 1 серию онлайн