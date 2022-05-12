Для издания LB.ua украинский документалист Андрей Литвиненко рассказал две важные истории, связанных со съемками на войне.

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Андрей Литвиненко поделился историями со съемок войны

На пятый день вторжения, в понедельник 28 февраля, Литвиненко отправился с командой Sky News снимать разбитые мосты. Они хотели проехать в Бучу по одной дороге, однако, там было закрыто, поэтому поехали по другой. Потом на одном из блокпостов им сказали: "Там уже бои, все гремит, разворачивайтесь назад". По словам документалиста, у них было мало бензина, поэтому они выбрали кратчайшую дорогу, которую им показал гугл, и двинулись.

У стоянки нас начали обстреливать российские диверсанты. Был первый выстрел, мы проехали еще 3 метра и после этого была очередь по автомобилю. Мы с журналистами вылезли и поползли за насыпь, а затем переместились в укрытие, которое нашли на автобазе складов Mary Kay и остались там: нас приютили стражи. Потом приехала полиция, все оформила. Пули попали в бронежилет оператора и репортера. Машину мы так и не смогли забрать, но потом через месяц нам вернули некоторые наши вещи. Поэтому полиция работает, очень ей благодарны за это,

– сказал Андрей.



Андрей Литвиненко / Фото кинорежиссера для LB.ua

Еще одна история тоже связана с иностранными журналистами. В Харькове они стали свидетелями двух ракетных ударов. "В этот день мы должны встретиться с защитником, который бы показал и рассказал о местах танковых боев в Харькове. Мы так и не встретились", – поделился Литвиненко.

Когда режиссер с командой ехали на встречу, центр города начали обстреливать кафиры, и журналисты рванули туда. Они нашли пылающую во дворе машину, "еще одна ракета встряла в асфальт — либо не разорвалась, либо это просто двигатель остался, непонятно".

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"Потом мы свернули за угол, и там было видно попадание, были ранены люди. Медики нам закричали: "Будет второй прилет!". Мои журналисты как раз развернулись сделать запись с места происшествия, но я сказал: "Вали отсюда скоро, будет вторая ракета! ", – отметил Литвиненко.

Мы тогда вскочили в машину и не успели далеко отъехать, как прямо в то место, где мы стояли, попала ракета. Когда прилетела вторая ракета, я по правилам безопасности выпал из машины и лег возле бордюра. Журналисты не заметили, что я выпал, и уехали. Потом, когда поняли, что меня нет, вернулись. Они благодарны, что я им жизнь спас, но на самом деле это я себе жизнь спас.

Андрей Литвиненко подытожил, что-то, что они увидели в результате удара, это ужасно. "И это происходит каждый день. Ты понимаешь объемы, масштабы происходящего, когда снимаешь такие вещи, и это причиняет дополнительную боль", – дополнил он.



Андрей Литвиненко документирует войну / Фото кинорежиссера для LB.ua