Зрители отметили его уникальность и назвали лучшим украинским фильмом всех времен. Для многих драмеди "Я работаю на кладбище" стал первой лентой, которую они посетили в кинотеатрах после полномасштабного вторжения.

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"Я работаю на кладбище" – сюжет и трейлер

По сюжету главный герой фильма Саша занимается установкой памятников на кладбище. Кроме заказчиков и могил его окружает цинизм, ирония и криминальные столкновения. А еще – собственная психологическая травма. Однако, что бы в жизни ни происходило, в ней всегда найдется место для надежды.

Кстати, 2 октября в 15:00 в кинотеатре "Старт" состоится спецпоказ ленты.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер онлайн

"Я работаю на кладбище" – впечатление зрителей

Отзыв 1 – "О людях, их жизненных травмах и эмоциях"

"Из увиденного недавно — #СнайперБелыйВорон, #ЯРаботаюНа Кладбище. Фильмы мощные и содержательные, до сих пор чувствую вкус от просмотра. Ленты жанрово разные, однако максимально актуальны. Одна — о продолжающейся войне, другая — о людях, их жизненных травмах и эмоциях. Но обе уместны, исполнены смыслов, я бы даже назвала их жизнеутверждающими.

Зрительно фильмы тоже выглядят классно. Уже не в первый раз констатирую, что наши кинопроизводители научились снимать привлекательную картинку!".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Отзыв 2 – "Это кино с феноменальным эмоциональным фоном"

"Это кино с феноменальным эмоциональным фоном. Авторы проекта не боятся идти на смелые решения и бить в самые уязвимые места. Они заиграют с темой смерти, потери близкого человека и апатии на фоне этого. Цель таких фильмов - сделать зрителю немного больно, но оставить со светлыми мыслями после просмотра Это жизнеутверждающее кино о смерти, которое не стесняется показать настоящую жизнь: со своим началом и неизбежным финалом.

Нетипичным способом и с помощью юмора лента учит отпускать, прощать, ценить, любить и жить дальше на все трудности. Также приятным бонусом в фильме есть саундтрек".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

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Отзыв 3 – "Вроде бы ты сходил к психологу"

"Если вы еще не видели Я работаю на кладбище / I Work At The Cemetery, то найдите время в своем расписании между ядеркой и оргией. Потому что это реально must see".

Учитывая и так обостренное состояние из-за полномасштабного вторжения России, тебе во время просмотра фильма как пеплом посыпали на раны – жжет, болит, хочется плакать и кричать. Но фильм и лечит. Напоминает о жизни здесь и сейчас, о родных, об умении прощать, о приоритетах.

Как будто ты сходил к психологу и "докопался" до самого болезненного момента в жизни и наконец нашел ответы, что и почему тебе так долго болело".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Отзыв 4 – "История о принятии смерти"

"Довольно качественно сделанная лента, понравилось даже больше, чем я ожидала. От хорошего сценария и портретов второстепенных персонажей до безделушек декора (табличка Keep Digging) — все на своем месте. История о смерти, жизни и полужизни, когда ты не живешь, а существуешь. История о принятии смерти.

Один момент вы смеетесь до слез, следующего вытираете слезы от умиления. Непременно советую сходить, если у вас есть такая возможность".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Отзыв 5 - "Лучший украинский фильм из всех, что я видела до сих пор"

"Вот, что я вам скажу: "Я работаю на кладбище" / I Work At The Cemetery – лучший украинский фильм из всех, что я видела до сих пор.

Операторская работа, цвет, картинка, атмосфера мощные (хотя это сильная сторона многих наших лент, поэтому я не то, что бы удивлена). Сценарий – не натянут. Нет ощущения "да все и так ясно". Конечно, понимаешь, к чему история идет, но в ее водоворот затягивают, оставляют недосказанности, эмоциональную и сюжетную интригу в важных деталях. Смотреть не скучно.

Три раза плакала и совершенно искренне. Уверена, что в зале не только я была такой. Много думала спустя. Словом, посмотрите ленту. Стоит".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

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Отзыв 6 – "Режиссер Тараненко мощно дебютировал! (...) без соплей и розовых слонов"

"Я работаю на кладбище" является удивительно гармоничной кинематографической смесью разных жанров и смыслов, которые в других условиях, идеях и под другим авторством возможно и не сработали. Режиссер Тараненко мощно дебютировал! Это более чистой воды артмейнстрим, который безальтернативно должен быть интересным киноведам, киноэстетам, артхаусникам, фестивальникам, хипстерам, творческой интеллигенции, книголюбам, искателям нового и тому подобное. Ну и просто людям, которые ценят, прежде всего, качественный контент, а не тот, о котором все говорят.

Из-за специфической тематики, названия, черного юмора и мата "ЯПНЦ" не является первоочередным выбором так называемого "массового зрителя", да и вторым по приоритетности он не всегда будет для них. И это не страшно, это обычное распределение зрительских вкусов, которые, мне очень верится, из-за войны и идейно-мотивационных факторов таки размываются. Потому что украинское. Потому что свое. Потому что качественное. Ибо без соплей и розовых слонов. Ибо, возможно, это одно из лучших, что дарил наш кинематограф за последние годы. Потому что это, по моему глубокому убеждению, самое глубокое и просто лучшее драмеди".

Творческая команда фильма "Я работаю на кладбище": смотрите презентацию

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