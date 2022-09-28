В интервью 24 каналу Константин Кляцкин отметил также о том, что сегодня, безусловно, следует снимать много фильмов о нашей борьбе и о людях, переживших войну россии против Украины. По его мнению, если документалистам дать работать, наша история уж точно не перепишется.

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Интервью с Константином Кляцкиным о фильме "Педагоги. Каникулы в оккупации"

Эту историю нужно рассказать – об идее создания документалки

Поздравляю, Константин. С начала полномасштабной войны россияне против Украины уже начали выходить документальные фильмы о нашей борьбе, так что за Украиной начинают следить через документалистику. Ваш фильм посвящен педагогам Киевской области. Почему именно тема образования? Когда возникла идея такой картины?

Это может удивительно прозвучать, но первая кинорефлексия на полномасштабное вторжение прошла утром 25 февраля 2022 года. На ютуб-канале объединение документалистов BABYLON'13 вышло небольшое, но знаковое видео под названием UKRAINE REMAIN STRONG / "УКРАИНА ДЕРЖИСЬ". Хотя оно было смонтировано с телеграммных видео, но для меня очень четко показывало место документалиста в воюющей стране – снимать момент, фиксировать абсолютно все происходящее, а если есть возможность сразу же монтировать.

Сначала снимать в прифронтовых районах физически было почти невозможно: бесконечные проверки на десятках блокпостов, тотальное недоверие к людям с камерами и постоянные подозрения в диверсионных действиях.

И я свой путь избрал по принципу старых связей – приезжал туда, где меня знали и доверяли. Так возникла серия коротких историй из Дрогобыча, Львова, Кривого Рога, Чернигова, Староконстантинова и Киева. Хотя собрать нашу команду из студии DocNoteFilms было очень непросто, все в результате вторжения оказались разбросаны по разным городам.

Но история с "Образователями" немного другая. К продюсеру фильма Денису Токареву обратились участники проекта DecideUA с предложением рассказать о судьбе образовательных учреждений Киевщины. Мы с ним дружим и уже делали несколько историй за время полномасштабного вторжения. К тому же это был май, поэтому стало возможно снимать там, где нет активных боевых действий, хотя с педагогами я пересекался до того нечасто. Мы не знали, с чего начать, но уже после нескольких поездок по окрестностям Киева стало понятно, что эту историю нужно рассказать, и сделать это в формате полного метра.

О чем фильм "Педагоги. Каникулы в оккупации" Ворзель, Буча, Гостомель и Ирпень были больше месяца оккупированы россиянами. Работники образовательных учреждений Киевщины, несмотря на постоянную угрозу жизни, не пали духом, поддерживали друг друга и, как могли, защищали свои школы и садики от мародеров и разрушений. А после увольнения взялись за их восстановление.

Съемки фильма "Педагоги. Каникулы в оккупации" / Фото пресс-службы

Сколько времени продолжались съемки фильма?

Мы начали изучать тему в мае и к середине лета уже поднялись.

"Контакты установили очень быстро": как искали героев фильма

Когда, где и как вы обнаружили героев своего фильма?

У тех же партнеров по проекту DecideUA были контакты потенциальных героев, с которыми они пересекались при внедрении реформы образования в Украине. Это были школы и сады из Гостомеля, Ворзеля, Ирпеня и Бучи. Контакты установили очень быстро и почти сразу начали снимать.

На съемках фильма "Педагоги. Каникулы в оккупации" / Фото пресс-службы

Сергей Буковский сказал, что "главная проблема документального кино – это отношения с героями". Насколько люди были открыты для разговоров и вопросов?

Это все очень зависит от снимающего.

Я в своей творческой деятельности руководствуюсь принципом честности с документальными героями. Всегда объясняю кто я, зачем я это снимаю и какой вижу результат.

Это позволяет одновременно избежать недоразумений в будущем и открыть прямой путь к герою. Документальное кино работает с самым сложным – с эмоциями живых людей. Как может человек раскрыться кому-то, кому он не доверяет и чьи мотивы не понимает?

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Этот фильм – попытка заглянуть внутрь себя, – почему юмор в кино важен

Герои вашей ленты даже под обстрелами, враждебным контролем, постоянной угрозой жизни не отчаялись. Несмотря на внутреннюю боль, они шутят и чувствуют жизнь. Почему вы увидели эту историю именно такой – с нотками юмора?

На самом деле я этого не закладывал, скорее, легким юмором пропитанной жизни наших героев. Они в фильме – настоящие, такие же как и в жизни. Обычно, когда человек выпускается из школы или университета, он редко обращается к тем, благодаря кому отчасти происходит становление их личности. Этот фильм – попытка заглянуть внутрь не просто людей, пострадавших в результате оккупации и вторжения, но и немного внутрь себя.

Съемки фильма "Педагоги. Каникулы в оккупации" / Фото пресс-службы

Ирма Витовская говорила о том, что у украинцев безумное чувство юмора, несмотря ни на что. Иногда на реакцию страха бывает противоположное. А Владимир Тихий, когда снимал комедию "Наши котики", говорил, что это нужно больше всего. Целесообразно ли сегодня снимать смешной фильм на смешную тему? Интересует ваше мнение.

Я очень люблю юмор. И "Наши котики" люблю, и Владимира Тихого, и Ирму Витовскую тоже. Но есть истории, которые еще не имеют расстояния от нас в настоящем, а потом посмеяться может не выйти.

Несмотря на то, что я был участником Революции Достоинства и делал фильмы на эту тему, я до сих пор не могу спокойно смотреть этот материал. Надо тонко ощущать нравственный предел, который переступать не стоит. Хотя устойчивого ничего нет, и это не значит, что завтра я не переступлю эмоционально события на Майдане.

"Выйти из просмотра другим человеком": как картина должна повлиять на зрителей

Как фильм должен повлиять на зрителей? С какими эмоциями зритель должен выйти из кинотеатра?

"Педагоги. Каникулы в оккупации" мечтательно задумывался как фильм для кинотеатрального опыта. Я очень люблю ощущение от коллективного просмотра, от общих эмоций и самое главное – специально выделенное время на новое. Темный зал и светлое пятно в его конце позволяют углубиться в себя, подумать наконец и выйти из просмотра другим человеком. Понятно, что в условиях войны это очень идеалистично, мы даже не знаем, не прервется ли премьера фильма во время показа на кинофестивале Kharkiv Meet Docs. Но сделаем все, чтобы этот опыт был хотя бы одной из опций.

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Еще важно понимать, что копия для кинотеатров совсем другая, чем прямо в диджитале. Мне кажется, ту музыку, которую написал Дмитрий Данов для этого фильма, можно разбирать отдельно на слагаемые и под лупой изучать. Это должно быть очень интересный опыт.

И очень спасибо, что не спросили, что было тяжелее всего и легче всего в съемках. Иногда эти вопросы выбивают из седла, потому что сделать кино, где на экране будет живой человек, – самая трудная и лучшая задача, которая только может быть. Такое кино не может оставить зрителя без чувств.

Об участии в проекте BABYLON'13

Вы являетесь участником творческого объединения BABYLON'13, возникшего на Майдане. Снимаете войну с 2014 года. Как вам работать в этой команде? Расскажите о творческой группе и ваших проектах в ней.

Надо понимать, что BABYLON'13 – это объединение художников. Трудно даже сосчитать количество участников проекта за годы существования. Видео на ютуб-канале BABYLON'13 выходят без подписей, поэтому часто вы не сможете узнать, кто является автором. На мой взгляд, это то, что позволяет этому неформальному объединению жить и двигаться дальше. В рамках объединения мы сделали полнометражный документальный фильм "Крым, как это было", короткометражные "Крихка Свобода", "Сотня Крым" и десятки фильмов, где наши имена вы не увидите.

Но если говорить о более структурных проектах, то мы одно время основали студию DocNoteFilms, которая занимается производством документальных фильмов и контента социальной направленности. Там стоит обратить внимание на три сезона документального сериала о ветеранах "Крутой Замес", полнометражном документальном фильме "Полесские Тенета", короткометражном доке "Тюрьма на Стрыйской". Это студия, где есть наши имена и мы подписываемся во всем, что делаем. Так же ребята из студии Sweetlo. Но это не мешает нам быть участниками BABYLON'13 как явления.

"Снимать, снимать, снимать": о документальном кино после победы

Каким видите документальное кино после победы?

Победа для нас в профессиональном смысле ничего не изменит.

Надо снимать нескончаемо много. Несмотря на отсутствие финансирования, какой-либо поддержки со стороны государства, запасов, техники и всего прочего – снимать, снимать, снимать!

Что-то мы успеем смонтировать и опубликовать до победы, но большинство из этого материала увидит свет нескоро. А даже когда победим, сесть и монтировать тоже не получится, потому что будут освобождены территории, Крым. Надо быть везде и обязательно с камерой. Единственное, что точно могу сказать, это то, что если документалистам дать работать, наша история уж точно не перепишется.

Константин Кляцкин / Фото пресс-службы фильма "Педагоги. Каникулы в оккупации"