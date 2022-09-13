MeetDocs будет проходить в гибридном формате – офлайн и онлайн. На нем представят немало мировых и украинских премьер. О фильмах, которые будут представлены в программе, трудностях при организации и работе оскаровского комитета, в который входит программный координатор MeetDocs Денис Буданов, читайте ниже.

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Интервью с Денисом Будановым

MeetDocs: программа, вызовы, атмосфера в команде

Денис, поздравляю. Расскажите нашим читателям о новом опыте организации кинофестиваля в этом году и в чем заключается ваша работа?

В этом году фестиваль должен был состояться в Харькове, но из-за российской агрессии против Украины город постоянно страдает от обстрелов, и поэтому проводить фестиваль там было опасно. А если бы мы и решили его там проводить, то подвергали бы опасности наших посетителей и команду фестиваля. Поэтому было принято решение проводить фестиваль в Киеве, который является относительно безопасным городом.

Фестиваль будет проходить в гибридном формате: офлайн и онлайн. Основные показы (Национальный конкурс и внеконкурсные показы) состоятся "вживую", в кинотеатре "Жовтень". Конечно, пандемия показала, что возможны и онлайн показы, как это было на кинофестивалях в 2020 году и потом, но все же это не тот опыт, который предполагает само понятие "фестиваль". Это, прежде всего, и безопасность фильмов, ведь у нас нет столько денег, как, скажем, у американцев, чтобы организовать надлежащую защиту от пиратства. Но, несмотря на это, мы прилагаем немало усилий, в частности партнеримся с платформой Megogo для проведения специальных внеконкурсных показов в сети Интернет, ведь у них есть своя, надежная система защиты контента.

Также в программе предусмотрены ретроспективные показы, это фильмы, уже прошедшие свой фестивальный или кинопрокатный путь, но мы все равно хотим их показать. Будет много сюрпризов, но пока мы не будем все разглашать. Что касается моей работы в роли программера, то все достаточно просто. Нам присылают много фильмов и иногда мне приходится делать так называемый "выбор Софи" (надеюсь, все слышали об этом изречении и видели фильм), то есть надо выбирать фильмы, которые мы покажем и определять те, кому мы, к сожалению, откажем. На первый взгляд, все очень просто, но фильмов много, а вот конкурс, как говорится, не резиновый, поэтому приходится выбирать. Нюансов действительно очень много.

Сейчас знаем о 5 фильмах, в том числе тех, которые откроют и закроют MeetDocs. Это номинант на Оскар "Бегство" датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена и картина "Евродонбас" режиссера Корния Грицюка. Также известно о "Дом из заноз" и "Становление украинского кино" во внеконкурсной программе. Первый – украинская премьера, второй – мировая. Также назван первый фильм национального конкурса – "День украинского добровольца" режиссера Владимира Тихого. Расскажите нам об этих фильмах и почему выбрали именно их?

Фильм-открытие и фильм-закрытие – достаточно сакральная вещь для каждого фестиваля. Потому что фильм-открытие – это визитка фестиваля, и тот фильм, который задает тон ивенту. Как корабль назовешь, так он и уплывет. Поэтому такой должен быть толчок для зрителя, чтобы настроить его на следующие показы и на событие в целом.

Я искренне радуюсь, что мы выбрали фильм "Побег", я этого очень хотел.

На самом деле было несколько фильмов, которые мы рассматривали как фильмы-открытия (сейчас не стану их называть) — их было 3: 2 из них мы покажем во внеконкурсной программе, а еще 1, к сожалению, будет показан в рамках другого фестиваля (хотя и не у нас, но зритель его все же увидит чуть позже). А "Побег" – это уже такой фестивальный хит с кучей наград, а главное, что это очень хороший фильм и сейчас для украинского зрителя он будет очень полезен: это и тематика беженцев, и ЛГБТ-тематика (если я не ошибаюсь, то принятие Стамбульской конвенции повлекло немало нареканий в обществе). Ну и еще "Побег" – мой любимый фильм в прошлом году. Знаю, что фестиваль – не площадка для особых вкусов и показа только любимых фильмов одного мужчины, но круто что "звезды сошлись".

"Евродонбас" Корнея Грицюка – мировая премьера, это очень актуальный фильм и он раньше почитался в конкурсе питчингов фестиваля, поэтому резонно, что премьера фильма состоится именно на MeetDocs. Мы откроем показы иностранным фильмом, а закроем украинским. Мне это кажется очень кстати и взвешенным.

Какие еще фильмы покажут? Когда объявят полную программу? В общем, как проходил отбор фильмов?

В офлайн показах будет представлено более 20 фильмов. Будут и мировые, и украинские премьеры, и совместные показы с Одесским международным кинофестивалем — некоторые фильмы потом также покажут и на базе ОМКФ, показы которого проходят на площадках разных европейских кинофестивалей, в частности Варшавском. Поэтому это будут общие показы и у некоторых фильмов будет, условно говоря, двойная украинская премьера: и на MeetDocs, и на ОМКФ.

Полную офлайн-программу мы объявим где-то 15 сентября. И хотя у нас есть документальный фестиваль, во внеконкурсных показах мы покажем традиционно и игровые ленты. Небольшой спойлер: мы планируем показать один короткометражный фильм, его хронометраж составляет около 40 минут – это будет режиссерская версия приквел к одному значительному украинскому фильму. Ну и еще у нас есть "фестиваль в фестивале" - "Бардак". Это отдельные показы короткого метра, однако, MeetDocs поддерживает его с точки зрения промо и предоставляет все свои мощности. Среди них — любительские фильмы, фильмы, которые не были профинансированы государством или государственными фондами или учреждениями. Это также будет отдельно объявлено.

Отбор: отбор на национальный конкурс проходил с помощью платформы filmfreeway, куда кинематографисты присылали свои работы для участия. Из более чем 30 лент мы выбрали 9. Внеконкурсная программа — это уже наша селекция, мы сами "охотились на кино", чтобы выбрать хорошие и интересные зрительские ленты.

Денис Буданов / Фото предоставлено Денисом Будановым

Пока программа готовится, мы можем объявить, что планируем показать игровой фильм "Дом Слово. Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко, в прошлом году премьерившегося на Варшавском кинофестивале, а в этом году также отобран в первый полнометражный национальный конкурс "Молодости" ("Молодость") в этом году пройдет как "гостевая" программа в рамках Гамбургского феста), и планируем показать онлайн, скажем так, документальный приквел, то же авторства Тараса Томенко "Дом Слово".

Также у нас будет мировая премьера документальной ленты "Украинское кино. Становление", где зрители узнают о развитии и расцвете украинского кино в последнюю декаду. Еще мы планируем показать офлайн следующие документальные фильмы:

"Война в моей голове";

"Миротворцы. Первая миссия";

"Свободный человек. Паломничество".

Первые две – мировые премьеры, третий хотя и был показан на ряде благотворительных показов весной и летом в поддержку ВСУ, но только сейчас начинает свой уже фестивальный путь. Следите за анонсами и посетите наши показы. Ну и я там "спойлерил" о короткометражном фильме, так что проспойлеру что и сам фильм, к которому он является приквелом, мы планируем показать как специальный показ. Назвать не могу, потому что еще идут переговоры, но надеюсь, что мы их покажем, потому что планируем именно режиссерскую версию.

Как продолжалось общение с продюсерами картин? В каких условиях вы получили ленты от правообладателей? Чувствуете сейчас поддержку от партнеров?

Для национального конкурса, ленты нам представляют сами создатели, поэтому здесь, так сказать, "оферта", как бы сказали юристы (поскольку я сам по специальности юрист). Мы объявили конкурс: есть регламент, есть условия подачи. Почти 2 месяца мы принимали заявки, первый месяц был бесплатным, во второй мы установили символический взнос в размере 5 долларов — деньги, которые потом пойдут на вознаграждения для фестиваля "Бардак".

Для внеконкурсных фильмов — конечно, приходилось говорить с режиссерами и продюсерами. Все дружно вели коммуникацию и с радостью шли навстречу, с международными партнерами было сложнее, потому что есть такая штука как lost in translation. Ну не забываем, что кино это и экономический показатель – товар и довольно недешевый, как в производстве, так и для показа.

Например, "Побег" нам предоставили бесплатно для украинской премьеры. Были фильмы, которые мы хотели показать, но пришлось отказаться, потому что так называемый festival fee, плата за права на показ, была очень высока. Но существует 1000 и 1 условие, почему фестиваль берет или не берет фильм, и почему правообладатели не предоставляют фильм фестиваля. Но одно скажу точно: есть люди, которые чаще всего хотят предоставить кино, это режиссеры. К сожалению, в большинстве своем это вопрос компетенции продюсеров или студий, которым принадлежат права на показ. Это уже "внутренняя кухня".

Какова атмосфера в команде? Удается ли слаженно работать в условиях тотальной неопределенности?

Атмосфера в команде очень хорошая, но, к сожалению, приходится общаться виртуально. Я нахожусь на оккупированной части, в Крыму, кто-то в Киеве, кто-то в Харькове, а некоторые в Европе. Но все хорошо, я всем доволен.

Что для вас значит этот фестиваль?

Программером кинофестиваля MeetDocs я стал впервые. До этого у меня был двухлетний опыт программирования в каменец-подольском кинофестивале "Бруковка", где я до сих пор программер, но пока команда делает серию благотворительных показов - так называемый "бессрочный фестиваль", и пока отлично справляется без меня, потому что конкурсная программа отсутствует. Поэтому я сосредоточился на MeetDocs.

Очень рад, что меня пригласили, это для меня новый опыт, потому что здесь очень много документального кино. До этого я ни разу не был на MeetDocs из-за ряда "глупых причин", основная причина - мое место жительства, Крым. Во-вторых, я 2 года вообще еще учился заочно на киноведа, и приехать в Харьков, где проходил фестиваль, не было возможности. Хотя я следил за программой, и фестиваль у меня всегда вызывал интерес. И вот в этом году произошло такое неожиданное приглашение, от которого невозможно было отказаться, так что я вызвался и вот надеюсь, что мы с коллегами подготовили суперскую программу фильмов, которую все с радостью посмотрят, и никакие препятствия этому не повредят.

Хочется, чтобы зрители насладились просмотром, а авторы получили свое мгновение славы, а кто и награду.

И напоследок хочу дополнить, что на MeetDocs впервые будет независимое жюри кинокритиков, о чем мы скоро подробно расскажем. Это практика масштабных фестивалей, когда приглашают жюри FIPRESCI, чего мы, к сожалению, сделать не можем, однако я предложил воплотить в жизнь что-то подобное Союзу кинокритиков Украины. Пилотный проект такой инициативы мы уже воплощали в рамках "Бруковки", и вот надеемся повторить этот успех на MeetDocs и в пределах Бардака.

Денис Буданов / Фото предоставлено Денисом Будановым

Об Оскаровском комитете и выборе фильма на Оскар-2023

В этом году вы вошли в состав Украинского Оскаровского Комитета. Почему это важно для вас? Имели ли вы раньше такой опыт?

Разумеется, такого опыта в украинском Оскаровском комитете раньше у меня не было, это для меня дебют. Опыт отбора фильмов был, потому что я уже 3-й год являюсь фестивальным программером. Также я участник голосования национальной кинопремии Украинской Киноакадемии "Золотая Дзига", а также премии Союза кинокритиков Украины "КИНОКОЛО". Еще было предложение присоединиться к голосованию на "Золотом глобусе" в этом году, которое предоставляли всем желающим членам FIPRESCI во всем мире в рамках программы разнообразия, но я отказался, потому что подумал, что не потяну.

Но рад, что на год в ряды голосовщиков на "глобусах" попали мои коллеги Дмитрий Десятерик и Лена Рубашевская. Поэтому, как говорится, выбирать фильмы я, в принципе, умею.

Почему это важно для меня? Не буду лукавить и скажу, что это для меня очень и очень важно, как покорить Эверест для простого парня из периферийного города из Крыма.

Когда я только начал увлекаться кино, то как раз премия Оскар стала моим гидом в мир кино. Я изучал, какие фильмы номинировались на конкурс, получившие награды, как работает Американская киноакадемия, как работает Оскар. Это было довольно интересно и побудило не только смотреть кино, но и изучать, как оно работает и как работает индустрия вокруг этих процессов. И вот это явилось своеобразным толчком еще в школьные годы. И именно Оскар, наверное, "свел" меня с украинским кино, потому что об украинских лентах еще конца 1990-х – начала 2000-х я узнавал именно из-за объявления о том, что какой-то там "украинский фильм выдвинут на Оскар". И вот сейчас, совместно с коллегами, имел честь выбирать, какой фильм будет представлять Украину на главной, не боюсь этого слова, кинопремии в мире.

Скажу прямо, что не все до конца понимают, по каким критериям выбирают фильм, который станет кандидатом на победу на Оскаре. Как это происходит?

А кто понимает (Смеется)? Ранее категория называлась "Лучший фильм на иностранном языке", сейчас - "Лучший международный художественный фильм". Правило, предполагающее, что фильм должен быть не англоязычным, осталось. Это единственная награда, где реципиентом, то есть номинантом и лауреатом, становится страна. Статуэтку вручают режиссеру, но юридическим он не является лауреатом, хотя может хранить его у себя. Одна страна – один фильм. На внутренний отбор национальному комитету подаются фильмы, подпадающие под оскаровский регламент (я рассказываю о том, как это происходит в Украине).

Члены комитета просматривают кино, изучают представленный пакет документов и определяют, подпадает ли он требованиям Американской киноакадемии. После этого "фильтра" проходит голосование. Затем фильм отправляется на рассмотрение американцев, где его так же смотрят, просматривают или сохранены все формальности для выдвижения фильма на премию, а уже потом члены Американской киноакадемии, находящиеся в комитете по иностранным фильмам и академики-добровольцы, составляют так называемый шорт-лист из всех поданных на рассмотрение фильмов (это до 90+ фильмов) и путем голосования выбирают 15 (ранее 9) фильмов, затем процесс голосования повторяется и уже из шорт-листа выбирают 5 фильмов, которые становятся официальными номинантами на премию Оскар.

Как продолжался этот процесс в этом году? В сети, например, обсуждали момент, что сначала стало известно об одном фильме "Клондайк", который будет участвовать в отборе, а потом появится еще и "Снайпер", после дополнительной проверки. Как это произошло? Почему их не объявили одновременно?

В прошлом году закончилась каденция прошлого Оскаровского комитета, поэтому его сначала отобрали и отправили на утверждение в Американскую киноакадемию и после этого объявили состав нового комитета. Затем секретариат украинского оскаровского комитета объявил о приеме заявок для Украины. Кто хотел, тот отправил. Когда прошел дедлайн, секретариат объявил, что на подачу выдвинут только один фильм - "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач. Такая ситуация уже была, когда выдвигался только один фильм – это "Домой" режиссера Наримана Алиева.

Почему такая ситуация сложилась, я не могу объяснить, возможно, это консолидация украинского киносообщества для поддержки одного кандидата или другие причины. Здесь куча может быть идей и все они являются только домыслами. Это уже стоит спрашивать продюсеров фильмов, которые теоретически тоже могли участвовать в отборе, но не подавались.

5 сентября стало известно, что есть еще один кандидат, это "Снайпер. Белый Ворон". Официально — фильм поступил в Украинский оскаровский комитет в указанные сроки, но по техническим причинам заявка почему-то попала в "спам", потому что все посылается по электронной почте. И вот, когда продюсер не нашел своего фильма в списке, он позвонил, уточнил и объявили, что будет еще один фильм.

Не вижу никакой крамолы, это всегда хорошо. В сети об этом много писали, но в конце концов все нормально. Ситуация форс-мажорная, непредсказуемая, но не вижу смысла в контексте этого говорить о "измене", как это у нас часто любят, произошло, то и произошло. Бывают технические моменты, поэтому объявили не сразу оба фильма.

Главное, что все обнаружили до заседания комитета, и члены комитета имели возможность пересмотреть и "Клондайк", и "Снайпер. Белый Ворон", тем более что последний еще показывают в украинских кинотеатрах. Я, к сожалению, из-за географической разницы не имел возможности смотреть фильм в кинотеатре, хотя мне бы очень хотелось, поэтому я просматривал присланные "просмотровки".

В конце концов фильм "Клондайк" о крушении MH17 – претендент от Украины на борьбу за премию Оскар-2023. Чем этот фильм интересен и особенный, по вашему мнению?

Выбор, который сделал оскаровский комитет (чисто мое субъективное мнение), достаточно взвешенный и фильм, который в этом году представляет Украину (я надеюсь, дальше нас минуют скандалы и "предательства") станет достойным представителем на Оскаре в 2023 году.

Рад, что в мою каденцию мы выбрали достойный фильм – "Клондайк" Марины Эр Горбач, за который не стыдно.

И, надеюсь, что "у американцев" он не "потеряется" в куче других заявок от подаваемых стран, а это примерно от 80 до 90 фильмов. Начиная с "Украинских шерифов" планка отбора фильмов от Украины растет и растет, и это выглядит очень отрадно. Жаль, что хороший фильм для Оскара – это лишь четверть его успеха, далее вступает в силу промокомпания и везение. В этом году мы с коллегами выбрали достойное кино, за которое не стыдно, а оскаровский потенциал я лично почувствовал заочно, еще после объявления победителей Санденса.

"Клондайк": смотрите трейлер

И напоследок, каким должно быть украинское кино, чтобы о нем говорил весь мир?

На самом деле вопрос достаточно каверзный, потому что снимать кино, чтобы о нем говорил весь мир – это такое… Можно снимать о какой-то провокации, и об этом все будут говорить. Вот, как сейчас, о Лознице говорят. Больше даже обсуждают не сам фильм, а режиссера, хотя там достаточно сложная ситуация. Во-первых, чтобы о кино говорил, я перефразирую – смотрел весь мир – оно должно быть, во-первых, качественным. К примеру, последний неплохой фильм, который неплохо зашел на международном рынке и не касался темы войны это "Стоп-Земля". Если посмотреть на сайт Rotten Tomatoes, то очень влиятельные американские критики этот фильм хвалят. Оно вышло онлайн и было в лимитированном прокате в США.

А чтобы говорил весь мир, фестивальное продвижение, а потом дистрибуция на международных рынках, фильму очень сложная вещь — вы можете иметь хороший фильм, но не иметь денег на хорошее продвижение, и тогда о вашем фильме никто не узнает. Половина успеха — хорошее кино, еще четверть — деньги на хорошее промо и дистрибуцию, потому что его нужно где-то показывать, а бывают хорошие фильмы, которые не хотят показывать. Такой вот оффтоп: фильм, получивший награду на Оскаре, "Миллионер из трущоб", сначала никто не хотел показывать и он вообще планировался для интернет-показов, но студия решила попытаться показать его на фестивалях в Теллурайде и Торонто. Зрители его высоко оценили и после этого было принято решение, что нужно вкладывать деньги в продвижение и наконец кино получило кучу Оскаров.

Главное — снимать кино не для наград, а делать честное дело, потому что хочется делиться со зрителями теми идеями и образами, которые придумали сценарист, режиссер, оператор и вся команда.

Потому что если снимать для наград, то, скорее всего, у вас ничего не получится, потому что любое творчество в первую очередь должно идти от сердца и быть сделано честно и добросовестно, а не с математическим безэмоциональным "снимаем кино исключительно на Оскар".

"Стоп-Земля" 2021: смотрите трейлер