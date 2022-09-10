Специально ко Дню украинского кино 24 канал пообщался с экспертами украинской киноиндустрии и узнал, какое место нашего кино в контексте мирового. В частности, продюсер Кирилл Горобец, основательница и директор Ukrainian Film School Алена Тимошенко и кинорежиссер, драматург Тарас Ткаченко поделились своими мыслями и опытом.

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Украинские кинодеятели об украинском кино в контексте мирового: особенность и проблемы

Продюсер Кирилл Горобец, в творчестве которого "Бешеные соседи. Новые истории" (2022 год), "Ограбление по-украински" (2020 год), "Птица в клетке" (2022 год), "Скажи мне правду" (2021 год) и т.д., рассказал о том, чем украинское кино интересно миру, какие жанры любят европейцы, и о том, почему так важно обрести самобытность украинского кино.

Почему украинское кино интересно на международной арене

К сожалению, именно сейчас интерес ко всему украинскому, в том числе и кино, обусловлен ужасающей полномасштабной войной, происходящей в нашей стране. Тем не менее мы не можем утверждать, что современное украинское кино имеет свою особую стилистику или образность, за которые во всем мире ценят наши фильмы.

Как элемент самобытности, мы можем вспоминать украинское поэтическое кино и возможных его последователей настоящего. Но их не так много. "Наше кино еще ищет свою неповторимость", – сказал он.

Какие жанры украинского кино любят в мире

Кирилл Горобец считает, что у нас есть определенные документальные и игровые фильмы (как правило драмы), получившие фестивальное признание. Но он заверил, что "это не жанры, которые отождествляются именно с украинским кино".

Если рассказывать о том, какими украинскими проектами заинтересовался массовый мировой зритель, то Кирилл Горобец вспоминает, что международного коммерческого успеха достигал пока только украинский телевизионный продукт, собственно, сериалы. "Это и "Нюхач" с его обширными территориями продаж, в том числе как формат, это "Укрытия", это "Крепостная", создавшая определенный фурор на территории Восточной Европы, и другие", – уверен Кирилл.

Почему важно обрести самобытность украинского кино

Продюсер заверил: "Чтобы о современном украинском кино говорили в мире, мы должны найти наконец свой особый киноязык, аутентичность и собственную стилистику". Именно это позволит открывать нашему контенту такой важный для нас мировой рынок. По словам Кирилла Горобца, именно сейчас, на пути к своей вожделенной свободе мы сможем открыть ту самобытность. И скорее всего после этого нас смогут узнавать. "Если включить французский фильм без звука, то сразу понимаешь, где он был снят". Следовательно, и мы сможем обрести свою самобытность на нашем свободном пути.

Кирилл Горобец об украинском кино / Фото предоставлено UFS Продюсер, основатель и директор Ukrainian Film School Алена Тимошенко поделилась мнениями о конкуренции украинского и голливудского кино и какой будет киноиндустрия Украины после нашей победы.

Может ли конкурировать украинское кино с голливудским

Продюсер Алена Тимошенко считает, что это вопрос создания и функционирования индустрии и самого масштаба индустрии в целом. Ведь, по ее словам, голливудский кинематограф изначально создавался как бизнес, а украинский кинематограф значительно меньше объемов и темпов.

Развитию украинского кинематографа в последние годы очень способствует система государственной поддержки,

– отметила Алена.

Она продолжила, что в Украине есть интерес зрителя к национальному продукту, и он с каждым годом рос еще до февраля 2022 года. Война, как отмечает продюсер, еще больше усилила спрос на украинский, поэтому вопрос по качеству и количеству украинского кино в украинских кинотеатрах.

Алена Тимошенко упомянула об особенностях, в которых сейчас должно выживать украинское кино. Она отметила, что сейчас киноиндустрия на паузе, если не учитывать документальный контент, которого во время российско-украинской войны много снимается.

Из-за войны процесс съемок остановлен, многие фильмы, даже уже снятые, зависли на этапе постпродакшена и требуют дофинансирования,

– подчеркнула она.

Однако есть проблема, это отсутствие госфинансирования: "О возможности снятия речь вообще не идет, потому что это невозможно делать под постоянными обстрелами".

Без чего сложно создать действительно высококачественное и конкурентоспособное украинское кино

Продюсер уверена, что создать высококачественное и конкурентоспособное украинское кино – возможно. Однако нужно иметь "крутую историю и финансовую возможность ее реализовать".

Сегодня немало знаменитостей на фронте, в их числе актеры, режиссеры. Война забрала у киноиндустрии возможность госфинансирования, создателей, технику и возможность снимать художественное кино,

– поделилась Алена.

Что ждет украинский кинематограф после победы

Украинское кино после войны ждет восстановление, как и всю страну. Алена считает, что мы не просто вернуться к этапу на котором были перед войной, а перепрыгнуть пропасть и быстро побежать дальше. "Для этого потребуется несколько вещей: интересная история, финансирование и профессиональная команда, которая будет это реализовывать", – говорит она.

Увеличится ли у нас коллабораций с мировыми партнерами

В этом, по словам продюсера, нет никаких сомнений. Это обусловлено тем, что сейчас об Украине знают и говорят в любом уголке мира.

"Задача украинской киноиндустрии состоит в том, чтобы об Украине не прекращали говорить дальше, но не как о стране, где идет жестокая война, а как о стране, которую интересно познавать через ее историю, культуру, личный опыт, кухню и традиции", – отметила Алена.

А украинское кино – это выразитель этой украинской культуры, это наш способ развить интерес к украинскому и чтобы тренд на украинское закрепился в мире,

– подчеркнула продюсер.

Как нам поможет Netflix

Отметим, что недавно Netflix заявил о поддержке украинских кинематографистов – это 820 тысяч долларов и онлайн-обучение. Много это или мало – мы спросили Алену Тимошенко.

Безусловно, это маленькая победа для нас. Это что-то новое, которого не было раньше. Такая инициатива, безусловно, поможет украинскому кино, которому, собственно, не хватает государственного финансирования особенно сейчас, во время войны. Что об этом думает продюсер – читайте дальше.

Алена отметила, что в нашей ситуации любое финансирование для индустрии – это очень хорошо. Ведь это крутая возможность сейчас продолжить работу над идеями, создавая сценарии и поучиться: "Из 820 тысяч – это: 720 тысяч на финансирование девелопмента 48 проектов и 100 тысяч на стипендии для 100 киношников".

Алена поблагодарила коллег, которые помогли в реализации этой грантовой программы, поскольку это чрезвычайно важная поддержка для киноиндустрии.

Алена Тимошенко об украинском кино / Фото предоставлено UFS

У кинорежиссера, драматурга и сценариста Тараса Ткаченко, фильмы которого отмечены не только украинскими, но и международными наградами, мы спросили о черте, объединяющей всех украинских режиссеров, и нестандартных ситуациях, с которыми они сталкиваются при работе над проектами.

Любопытно. Минисериал "Мама" (2022 год), "Доктор Надежда" (2020 год), "Черный ворон" (2019 год), "Гнездо горлицы" (2016 год) – проекты, которые он режиссировал.

Какая черта объединяет украинских режиссеров

Тарас Ткаченко считает, что рисковость – это то, что каждый украинский кинодеятель имеет среди черт своего характера. Он объяснил это тем, что когда "каждый из нас начинает свой проект, то в принципе даже не представляет, закончит ли он его". Тарас дополнил, что режиссерам постоянно приходится работать в очень непредсказуемых условиях.

Но мы можем и умеем в этих непредсказуемых условиях создавать уже конкурирующее с европейским кино. И главное то, что оно социально значимо, чрезвычайно,

– поделился режиссер.

Наши режиссеры, как сообщает Тарас Ткаченко, идут на контакт с обществом, делают кино, которое в разных формах, вне зависимости от жанра, находит сильный отзыв в обществе. "Можно сказать, что по социальному контакту наше кино сегодня, пожалуй, самое плотное с нашим обществом из всех европейских киноиндустрий", – продолжил он.

И в этом плане мы, по словам режиссера, пожалуй, ближе всего к нашему зрителю. Поэтому украинские режиссеры рискуют, с хорошим чувством того, что вокруг них происходит, и с абсолютным единством со своим зрителем.

А что добавила война

Тарас Ткаченко понимает, что сейчас каждый является частью украинского народа. "Многие украинские режиссеры оказались не в стороне, – сказал он. Практически все так или иначе вовлечены в работу, многие из них сейчас на фронте как солдаты, и многие из них сейчас волонтерят. А многие активно снимают о происходящем".

"Поэтому мы все являемся частью нашего народа, нашего общества. И в этом, пожалуй, единстве наша главная черта сегодня. Фантазеров и людей, которые пытаются философствовать на отстраненные темы, среди украинских режиссеров мало", – дополнил он.

С какими непредсказуемыми ситуациями сейчас сталкиваются режиссеры

"Особенно в состояние войны мы не понимаем наших перспектив, – подчеркнул режиссер. - А также то, где и как мы будем снимать кино".

Однако мы все стараемся не раскисать и делать все от нас зависящее, и в разных формах продолжать делать полезную для общества работу. "Но, видите ли, так складывается, что в стране революции, потрясения, очень сложно иметь стабильность и рассчитать свою траекторию, или траекторию своего проекта на два-три года вперед", – сказал он. Тарас Ткаченко назвал это главной проблемой, с которой сталкиваются украинские режиссеры.

Но есть и другая проблема. Речь идет о деньгах на девелопмент проекта, которые, по словам Тараса, у нас есть редко: "Украинские режиссеры вынуждены задумывать свою историю и писать свои сценарии, придумывать все, можно сказать, за свой счет. Это очень сложно, потому что все мы люди, как все остальные смертны. Всем хочется есть, у всех есть семьи. Это очень сложно делать".

В чем основное отличие украинского кино от европейского

Как Тарас Ткаченко уже говорил, мы очень плотно живем со своим обществом. "Мы очень отвечаем на его движения, на его духовные сдвиги. Мы живем, пожалуй, в интереснейшей точке не только Европы, но и мира сейчас, где происходят гигантские сдвиги мирового масштаба".

Для режиссеров это счастье – видеть настоящий масштаб человеческой жизни, подлинную его ценность,

– отметил он.

Для нас, как сообщил режиссер, сейчас очень ясными становятся категории того, что важно и неважно. Он рассказал о том, что ясность взгляда украинского кино и украинского режиссера в будущем должна обрести своего зрителя и свои награды. "Потому что так, как мы сейчас смотрим на мир, не смотрит никто, – сказал он. – Так, как мы чувствуем ценность и подлинность жизни, не чувствует никто".

Мы должны как-то напомнить миру, который, по словам Тараса Ткаченко, где в чем уснул, где в чем зажирел, где в чем забылся, об этой подлинности и ценности человеческой жизни и простых вещах – безопасности детей, благополучии ваших родителей и мире. Эти слова, считает режиссер, для благополучного общества утратили значение и силу. Но не потеряли для нас, украинцев – и в этом наша сила и отличие.

Тарас Ткаченко об украинском кино / Фото предоставлено UFS