Звезда сериалов "Крепостная", "Село на миллион" и многих других украинских лент приехала в древний Львов с благотворительным мероприятием #наталкачиталка. В пасмурные осенние дни она подарила львовянам и гостям города глоток свежего воздуха – вечер поэзии под звуки фортепиано в атмосферном заведении.

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Наталка уже не раз проводила подобные чтения, однако во Львов приехала с таким событием впервые и сразу собрала аншлаг. Эксклюзивно для читателей 24 канала Денисенко ответила на самые актуальные вопросы. Кто помогает с сыном, пока муж служит в ВСУ? Часто ли видится с любимым? Как возникла идея благотворительных вечеров? Думала ли о карьере актрисы за границей? Как сын перешел на украинский язык? Какое будущее у украинского кинематографа? Обо всем этом и многом другом читайте в рамках проекта "Интервью24".

О муже в ВСУ и воспитании сына

Ваш муж с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины. Где он находится сейчас? Как часто удается видеться и общаться?

Мой муж сейчас в подразделении, о службе которого я ничего не могу рассказывать. Пока он с собратьями вернулись в Киев, поэтому удается видеться чаще. К этому времени мне повезло.



Наталка Денисенко с мужем / Фото из инстаграмма актрисы

Помогает ли кто-нибудь с сыном, пока Андрея нет? Ведь сейчас вы устраиваете благотворительные вечера, активно ведете соцсети, для этого тоже нужно достаточно времени.

Еще с рождения Андрюша мне помогает мама. Также сын ходит в частный детский сад в нашем доме. Поэтому у меня есть время для благотворительности и ведения социальных сетей.

К сожалению, война забирает родителей у украинских детей, многие из них становятся сиротами. Певица MamaRika, ведущий Юрий Горбунов, хореограф Женя Кот говорили, что думают над усыновлением, стремятся дать счастливое будущее ребенку, потерявшему семью в этой страшной войне. Задумывались ли вы над тем, чтобы усыновить ребенка?

Будучи откровенной, пока не задумывалась. Не знаю, как правильно это делать. Наверное, нужно общаться с психологом, чтобы ребенок чувствовал себя членом семьи. Это большая работа. Я еще хочу родить своих детей. Пока об этом не думала, но, возможно, что-то изменится. Сейчас все мои силы и мнения направлены на помощь ВСУ.



Наталка Денисенко с сыном / Фото из инстаграмма актрисы

Недавно вы поделились, что едва не стали жертвой изнасилования в детстве. Часто дети в этом возрасте боятся об этом рассказывать родителям. Какие были ваши отношения с родителями? И поделились ли вы своими переживаниями с ними?

У меня отличные родители, очень хорошие отношения с ними. Я любимый ребенок в семье. Но мои родители – дети СССР. Там не было секса, об этом не говорили. Я просто рассказывала, что меня испугал дядя. Сейчас со своим сыном я открыто говорю об интимных органах, интимных отношениях, мы обсуждаем это, у меня есть несколько книг детской сексологии. Надо строить с ним такие отношения, чтобы он мог рассказать мне все.

До войны мы очень много работали, – на что семья Наталки живет сейчас

В недавнем интервью MamaRika призналась, что одной из причин, почему не решается на усыновление, является нестабильное финансовое положение. Певица часто выступает на благотворительных концертах, однако они не приносят доход. Так же без заработка остался ее муж. На что живет ваша семья во время войны?

До войны мы много работали. Очень многое. Поэтому есть довольно неплохие сбережения и живем на них. Мы собирали деньги на дом. Дома нет, но есть за что жить. Также есть какая-то работа в озвучивании, в инстаграм-коллаборациях. Вот на это мы и живем.

Как возникла идея организации благотворительных вечеров поэзии?

Илона Гвоздева пригласила меня быть спикером в ее женском клубе. Там я провела краткую лекцию, рассказала о своем увлечении стихами и прочла несколько. Увидела, что публике это нравится, все плакали и смеялись. Это было терапевтическое, волшебное чтение. Тогда поняла, что нужно делать большие вечера поэзии, потому что людям это нужно. Я получила очень много положительных отзывов. Вот так все и началось.

Киноиндустрия, равно как и шоу-бизнес, очень пострадали во время войны. Пока сложно говорить, когда в бюджете будет достаточно средств для финансирования сферы культуры, в частности кинематографа. Думали ли вы над тем, чтобы искать альтернативные варианты работы, не связанные с кино?

Сейчас я уже имею их: #наталкачиталка, блоггерство. Осваивать другую профессию не планирую. Знаю, что скоро начнутся съемки украинского сериала, где я тоже буду играть роль. Думаю, что все будет хорошо.

У каждого "срывает крышу", – о скандале из-за "Крепостной"

Летом вы ездили в Польшу, где снимали 4 сезон "Крепостной". Сначала на вас вылилась волна хейта, обвинялась в съемках с русскими актерами. Впоследствии выяснилось, что сценарий переписали, русских актеров заменили дублеры. Как вы относились к негативным комментариям по поводу этих съемок, в том числе и от коллег?

В стране война, потому относилась к этому нормально. У каждого "срывает крышу". Сейчас мы все психологически очень нестабильны, не можем вылить грязь на тех, кто этого заслуживает, поэтому выливаем на близких. Этот скандал имел место, все нормально. Я очень рада, что наконец-то все коллеги и СМИ поняли реальную ситуацию. Было очень странно, не профессионально, когда люди, не разбираясь в подробностях, писали об этом материалы. Меня обвиняли в съемках с российскими актерами, хотя я еще не была на этих съемках.



Наталка Денисенко на съемках "Крепостной" / Фото из инстаграма актрисы

Коллег я понимала, поскольку все актеры очень чувствительны. Еще и война. Очень многие мои коллеги не могли выдержать даже маленьких потрясений, которые не были правдой, не хотели ничего слышать. Но этот скандал уже закончился. Думаю, хорошо, что он вообще свершился. Мы поняли, кто есть кто.

Единственная преграда – язык, – о карьере за границей

После съемок поделились, что теперь у вас есть опыт работы с европейскими кинематографистами. Задумывались ли, чтобы продолжить строить карьеру за границей?

Если бы у меня было огромное желание, то я бы уже снималась в каком-нибудь польском сериале. Знаю, что одна моя коллега довольно успешно сделала это. Она очень хотела продолжать работу. У меня были немного другие приоритеты. Я хотела быть в Украине, помогать. Возможно, когда наступит победа, я буду рассматривать следующие варианты работы. Конечно, это немного отличается от нашего производства, но все так же.

Единственная преграда – язык. Но, с моим опытом, думаю, что могла бы с этим справиться. Но пока подобных планов нет. Хочу сниматься в украинском кино и сериалах.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

С какими украинскими актерами сейчас поддерживаете связь? С кем общаетесь и дружите? Кто вас поддерживает?

В скандале со съемками в "Крепостной" меня очень поддержала моя подруга Ксения Мишина. Когда некоторые подруги сомневались, говорили: "А надо ли донимать, если там были российские актеры?", она нашла очень правильные слова для поддержки.

Общаюсь с Настей Цимбалару, которая ведет нашу страницу Act_lots, где собираем на кареты скорой помощи. Это наша актерская инициатива. Мы постоянно на связи, поскольку есть много рабочих вопросов.

Часто общаюсь и с Еленой Светлицкой, которая не только подруга, но и моя кума.

После оккупации Крыма и начала войны в Донбассе вам предлагали работу в России? Ведь многие актеры мечтали попасть в Москву, вроде бы, там больше возможностей для профессионального развития.

Предлагали записывать самопробу, предлагали главные роли, приглашали на пробы. Но у меня было достаточно работы в Украине. Здесь у меня была и работа, и главные роли, и семья, и ребенок. У меня не было причин ехать туда. Некоторых актеров я понимаю, потому что они здесь никому не нужны. А там появлялась перспектива, они ехали в Россию как работники. У меня была другая ситуация.

О съемках с российскими актерами: "Всегда ставила на место"

Ни для кого не секрет, что фильмы и сериалы, которые снимали в Украине, показывали и в России. Зачастую именно россияне финансировали эти съемки, приглашали российских актеров, для которых создавали комфортные условия на съемочных площадках. Ваши коллеги, в частности Ольга Сумская, рассказывали, что по отношению к российским актерам ощущалась заметная разница (под них подстраивали графики и т.п.). Вы чувствовали себя, скажем так "на подхвате", когда снимались с россиянами?

В 2012 – 2013 годах я начала сниматься в каких-то эпизодах, тогда вообще не понимала, что где и как происходит. С 2014 года ситуация поменялась. Было много съемок украинского производства, на которые приглашали российские актеры. Но тогда я уже играла на равных с ними главные роли, не считала их какими-то "метрами". Напротив, я была хозяйкой на съемочной площадке, потому что это моя страна, я всех знала, а они приехали в гости. Они в нашем продакшине, и это мы платили им деньги, они были наемными рабочими.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграмма актрисы

Если видела какое-то пренебрежительное отношение, то всегда ставила на место. Я не подбирала слова. Почему-то была тенденция, когда наши актеры чувствовали себя "вторым сортом", но у меня не было такого внутреннего ощущения, поэтому пыталась себя так и вести с россиянами. Чтобы они тоже не думали, что какие-нибудь "метры".

Как проходил переход на украинский язык

Вы говорили, что ваш сын перешел на украинский язык буквально за один месяц. Как в вашей семье происходит процесс "украинизации", так сказать? И как он должен продолжаться в Украине?

Когда я в быту перешла на украинский язык, то Андрей говорил по-русски. Просто каждую его фразу я переводила на украинский, а он повторял. Сейчас он говорит только на украинском языке. Дети учатся всему быстрее.

Конечно, у меня иногда бывают трудности, забываю какое-то слово и смотрю в переводчики, потому что возникают русизмы, суржик, но, я считаю, что сейчас это лучше, чем общаться на русском. Это мой сознательный выбор.

Как это должно происходить в Украине? Меня не очень нравится тенденция, когда говорят: "Переходи на украинский". Это очень неправильно, ведь любое насилие отталкивает людей. Считаю, что после победы нужно придумать какую классную образовательную программу, которая будет мягкой, приятной для всех областей, где есть русскоязычное население. Надо сделать какую-нибудь бесплатную образовательную программу, возможно, мастер-классы, чтобы звезды приезжали, помогали. Или какую-нибудь онлайн-программу. К примеру, я делала благотворительный мастер-класс. Это мой опыт, я поняла, как быстро перейти. Я бы назвала его даже мотивационным, поскольку там была история Украины, история нашего языка.

Этот период "украинизации" должен продолжаться мягко и с поощрением, а не с хейтом, как сейчас.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграмма актрисы

Каким, по-вашему, должен быть украинский кинематограф после победы?

Не думаю о том, каким он должен быть. Он точно будет. Классное кино, сериалы, производства. Уверена, что многие европейские кинематографисты будут ехать к нам, потому что у нас есть мощная база, техника, актеры, операторы, режиссеры и т.д. Я уверена, что у нас все будет процветать, что мы будем постоянно становиться лучше. Уже сейчас наше кино становится более качественным. Недавно у нашего кума Виталия Салия была премьера. Он сыграл главную роль в фильме "Я працюю на цвинтарі". Это очень крутое кино, получившее много наград на международных фестивалях. Это показывает, что наш кинематограф жив, он будет жить и развиваться.

Украинские актеры во время войны объединились ради одного – победы в войне. Они всячески помогают ВСУ приблизить это долгожданное событие. Пока муж Наталки Денисенко служит в ВСУ, она организует благотворительные вечера поэзии, присоединяется к другим событиям, где собирают средства для наших защитников. Я благодарна Наталке и ее любимому Андрею Фединчику за гражданскую позицию, за борьбу на разных фронтах. Спасибо, Наталка, за откровенный разговор. Благодарю вас, дорогие читатели. Вместе победим!