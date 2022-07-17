Эту тему подняла украинская актриса театра и кино Валерия Ходос, которая после 24 февраля якобы отказалась сотрудничать с врагами. В своем обращении она упрекнула коллег, планирующих доснимать с россиянами то, что не успели до полномасштабной войны.
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Валерия Ходос упрекнула Денисенко за "Крепостную"
Для меня нет и никогда не будет никаких "хороших русских". Никогда я не зайду на съемочную площадку с человеком, у которого есть российский паспорт. Вы для меня враги. Знаю, что некоторые актеры сейчас едут доснимать проекты, где снимаются российские артисты. Это на вашей совести… Я отказалась и озвучила свою позицию – я не захожу с российскими артистами в кадр,
– эмоционально выразилась Валерия Ходос.
Она добавила, что не хочет поучать коллег, но надеется, что после ее слов очнутся те, кто уже собирает чемодан за границу.
"Украинские артисты, мы уже проср*ли 2014 год, и мне стыдно, что я не была такой категоричной. Нельзя сотрудничать с врагом. Никаких "хороших русских" актеров и режиссеров нет. Эта нация убивает мою нацию", – напомнила звезда.
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Как оправдывается Наталка Денисенко
Эмоциональный пост Валерии Ходос прокомментировала Наталка Денисенко, которая с дня на день отправляется в Польшу на съемки заключительных серий 4 сезона "Крепостной". Она поняла, что коллега упрекает именно ее и публично объяснила, что в сценах с россиянами не играет.
Знаю, Лера, что в этом видео ты говоришь, в частности, обо мне и о нашем украинском проекте "Крепостная 4", где до войны снимались российские актеры. Да, мы не имеем морального права сниматься в российских проектах и становиться в кадр с российскими актерами, как это было в моей и твоей работе тоже! Поэтому я для себя приняла решение – досняться в этом проекте и принципиально не становиться в кадр с актерами из враждебной страны,
– заявила Наталка Денисенко.
Однако это не единственное ее оправдание. Актриса досниметься в "Крепостной", потому что "поляки очень ждут этого сериала", а это же наши собратья, подводить которых Денисенко якобы не хочет.
Скриншот из инстаграма Валерии Ходос
На Денисенко набросились в сети
Однако никто из комментаторов в инстаграм-профиле Валерии Ходос не поддерживает Наталку Денисенко. Ей обвиняют в продажности и напоминают, как "наезжала" на жениха Алины Гросу – "молчащего эмигранта из Рошляндии":
- "Ждут поляки или нет, но то, что вы делаете, – противно и унизительно. И это не оправдание";
- "Вы так сердились на мужа Алины Гросу, а сами не можете, не хотите сделать выбор во благо Украины, проявить свою устойчивость и принципиальность?";
- "Очень хорошо, что там есть польские актеры. Но зачем в сериале два москаля, неужели их нельзя заменить? Это же украинское кино, или, возможно, режиссер верит в дружбу с российским народом?";
- "У вас последние деньги, что не можете отказаться от съемок? Я уверена, что поляки все поймут… Я не понимаю, как можно так поступать, честно, где достоинство? Где сопротивление?";
- "Вы серьезно? "Ну и что, что сейчас русня убивает мой народ, совершает геноцид, я же должен завершить проект. Вот доснимаюсь вместе с убийцами, а потом нет, нет, никаких русских". Я просто не понимаю вашей позиции";
- "Не стоит так пренебрегать своей публикой, зритель вам этого может не простить".