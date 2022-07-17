Цю тему порушила українська акторка театру й кіно Валерія Ходос, яка після 24 лютого нібито відмовилася співпрацювати з ворогами. У своєму зверненні вона дорікнула колегам, які планують дознімати з росіянами те, що не встигли до повномасштабної війни.

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Валерія Ходос дорікнула Денисенко за "Кріпосну"

Для мене немає і ніколи не буде жодних "хароших русских". Ніколи я не зайду на знімальний майданчик з людиною, яка має російський паспорт. Ви для мене вороги. Знаю, що деякі актори зараз їдуть дознімати проєкти, де знімаються російські артисти. Це на вашій совісті… Я відмовилася та озвучила свою позицію – я не заходжу з російськими артистами до кадру,

– емоційно висловилася Валерія Ходос.

Вона додала, що не хоче повчати колег, але сподівається, що після її слів отямляться ті, хто вже збирає валізу за кордон.

"Українські артисти, ми вже проср*ли 2014 рік, і мені соромно, що я не була такою категоричною. Не можна співпрацювати з ворогом. Жодних "хароших русских" акторів і режисерів немає. Ця нація вбиває мою націю", – нагадала зірка.

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Як виправдовується Наталка Денисенко

Емоційний допис Валерії Ходос прокоментувала Наталка Денисенко, яка з дня на день вирушає до Польщі на зйомки заключних серій 4 сезону "Кріпосної". Вона зрозуміла, що колега докоряє саме їй і публічно пояснила, що у сценах з росіянами не грає.

Знаю, Леро, що в цьому відео ти говориш зокрема про мене і про наш український проєкт "Кріпосна 4", де до війни знімалися російські актори. Так, ми не маємо морального права зніматися в російських проєктах і ставати в кадр з російськими акторами, як це було в моїй і твоїй роботі також! Тому я для себе прийняла рішення – дознятися в цьому проєкті й принципово не ставати в кадр з акторами з ворожої країни,

– заявила Наталка Денисенко.

Однак це не єдине її виправдання. Акторка дозніметься в "Кріпосній", бо "поляки дуже чекають на цей серіал", а це ж наші побратими, підводити яких Денисенко нібито не хоче.

Скриншот з інстаграму Валерії Ходос

Цікаво! У проєкті "Як ти?" Денисенко зізнавалася, що "думала відмовлятися від дозйому сцен" 4 сезону "Кріпосної", бо там грають два російські актори, які й словом не обмовилися про війну в Україні. Тоді як головну героїню Тетяну Ратнікову до росіян вона не зарахувала, адже та нібито повністю підтримує Україну й з 24 лютого сидить в Києві.

На Денисенко накинулися в мережі

Однак ніхто з коментаторів в інстаграм-профілі Валерії Ходос не підтримує Наталку Денисенко. Їй закидають продажність і нагадують, як "наїжджала" на нареченого Аліни Гросу – "емігранта з Рошляндії, який мовчить":