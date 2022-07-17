Як повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, спочатку Руслана записали в сільську самооборону, але згодом він подався у районний центр комплектування. Тоді його призвали до Подільського загону, де він спочатку служив на кордоні з невизнаною ПМР, а потім – в Ізмаїльському загоні.

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Руслан Пахомі захищає країну в Ізмаїльському загоні / Фото з фейсбуку

Руслан вже проходив військову службу на Волині за призовом. Повернувшись додому, майбутній актор став відвідувати театральну студію. Якраз в складі цієї трупи його запросили на зйомки серіалу "Кріпосна",

– кажуть у повідомленні.

Сам актор народився в одному із сіл Одеської області. Навчався на кухаря, пізніше працював барменом в рідному Козятині. Згодом почав відвідувати місцеву театральну трупу, де його запросили до зйомок у масованих сценах серіалу "Кріпосна", де головну роль виконувала Ксенія Мішина. Там він зіграв у трьох сценах – коли злодюжки чистили барону взуття, а він читав газету, у спілкуванні з головним героєм у натовпі та у мітингу, де він викрикував гасла.



Руслан Пахомі (зліва) у серіалі "Кріпосна" / Фото з фейсбуку Прикордонслужби