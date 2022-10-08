6 октября актеры сериала "Поймать Кайдаша" приезжали во Львов, где встретились с поклонниками. Это событие было благотворительным – артисты собирали средства на внедорожник для друга, который сейчас воюет на Харьковском направлении. Среди звезд сериала была и Антонина Хижняк, известная зрителям благодаря роли Мотри.

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О продолжении истории Кайдашей, воспитании сына, новых отношениях с коллегой, работе в киноиндустрии во время войны Антонина Хижняк рассказала в рамках проекта "Интервью24".

Будет ли продолжение сериала "Поймать Кайдаша"

Ваш коллега Григорий Бакланов сказал, что если и снимать продолжение сериала, то чтобы показать судьбу Лаврина после войны, когда пройдет определенный период, ведь в 2014 году он ушел в АТО, а сейчас полномасштабная война. По мнению, стоит ли снимать второй сезон?

Наша сценаристка Наталья Ворожбит не верит в то, что Кайдаши помирятся, не верит в счастливый конец этой истории. Да и как бы мне и зрителям ни хотелось, Нечуй уже ничего не напишет.

Возможно, когда-нибудь будет продолжение, но не знаю, при каких обстоятельствах это может произойти. Все будет зависеть от Натальи. Эта история была рассчитана на 12 серий, Наташа честно об этом сказала. По-моему, это лучше, чем "высасывать" 20 сезонов, постоянно терять любопытство зрителей. Пусть это будет 12 вкусных серий.



Антонина Хижняк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Хотя очень скучаю по атмосфере съемок, по этим прекрасным людям, с которыми мы действительно стали семьей даже за кадром. Мы часто общаемся, созваниваемся, постоянно есть какие-то встречи, инициативы. Поддерживаем друг друга. Для меня этот проект – подарок не только для профессиональной карьеры, но и для личной жизни, потому что нашла таких друзей.

Каким видите продолжение истории Мотри и Карпа?

Это бытовая история, она всегда будет интересна, потому что максимально близка к жизни людей. Мы ничего не украшали. В кино принято: постоянная укладка, накрашенные ресницы, губная помада. По-моему, это полная бессмыслица. Я всегда за правду в кадре, за жизнь. Поэтому эта история, безусловно, была бы интересна. Это чувствуют, любят, потому что нет лжи.

Как материнство помогло Антонине во время съемок

У Мотри не было детей, хотя она очень хотела их. Антонина же воспитывает сына. Опыт материнства повлиял как-нибудь на съемки?

Если бы у меня не было детей, было бы немного страшно заходить во все это. Иногда актеры очень погружаются в обстоятельства, заставляют организм, психику, мозг поверить в историю, чтобы был лучший результат в кадре. Чтобы убедиться, это должно светиться в глазах. Когда я заходила в эти сцены, думала: "Слава Богу, что у меня есть сын и сейчас я могу не бояться погружаться, потому что знаю, что выйду из этого состояния. Возле меня бегает живое доказательство этому".

Я старалась быть максимально честной, верить в это все и не бояться.



Антонина Хижняк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Сын просматривает сериалы, в которых вы снимаетесь? Как реагирует?

Он часто видел меня по телевизору, в сериале. Некоторое время ему было трудно понять, что сидящая возле него мама и мама, которая там – это один человек. Поначалу вообще не хотел в это верить. Когда подрос, начал ездить со мной на работу – на съемки или в студию озвучки дубляжа. Тогда увидел, чем я занимаюсь, понял, что в телевизоре мама, а не какая-то тетя с похожим голосом (Смеется) .

Не думали ли выехать с сыном за границу, когда началась война?

Нет. 3 недели он с бабушкой был в Тернополе. Они вернулись, когда из Киевской области были изгнаны российские войска. Если бы все было совсем плохо, то из Тернополя он с бабушкой уехал бы за границу. К счастью, этого не произошло. Тогда было тяжелое время, но не было ничего важного, кроме того, чтобы выжить. Сейчас мы все дома, никто никуда не уезжал.

Я категорически не хотела уезжать из Украины. Говорила, что буду здесь до конца. Не знаю, что произойдет, но буду до конца, потому что это дом мой, моя земля.



Сын Антонины Хижняк / Фото из инстаграмма актрисы

Кто стал новым избранником Антонины Хижняк

Вы разведены, но, судя по соцсетям, сейчас находитесь в отношениях. Как познакомились с любимым?

С Александром Боднарем встречаюсь 2 года. Мы познакомились на съемочной площадке сериала "След", где играли пару следователей. У нас был очень насыщенный съемочный график, на работе были больше, чем дома, так и начались общаться.

Я не спешила в эти отношения, поскольку тогда от развода прошло всего полгода. Но время шло, и Саша покорил меня как человек. Когда я разглядела его, то поняла, что такие люди – это редкость, их нужно беречь. Сейчас мы больше узнаем друг друга, вместе проходим сложные моменты.

В начале наших отношений я сломала ногу. Тогда он мне очень помогал. Я почувствовала сильное плечо, на которое могу опереться во всех смыслах. До сих пор чувствую это.



Антонина Хижняк с любимым / Фото из инстаграмма актрисы

Во время войны многих пар, которые уже замужем, решили обвенчаться. Теперь семья для каждого на первом месте. Не думали ли вы зарегистрировать отношения?

Прошло мало времени. По-моему, 2 года – это время романтики. Не знаю, что судьба будет готовить нам дальше. Увидим. Вижу, что Саша не торопится. Волнуется, потому что война, его могут забрать в армию. Он не хочет, чтобы мне было больно, а я говорю: "Мне все равно будет больно".

К сожалению, сейчас очень много моих друзей развелось. Жаль, что семьи разрушаются. Но в то же время вижу много светлых людей, поддержку, помощь, веру. Говорят, что в самые темные времена видны самые светлые люди.

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Война укрепила ваши отношения?

Укрепила. Может, до полномасштабного вторжения у нас были какие-то вопросы, но сейчас понимаем, что это было неважно. Не было такого вопроса, который был бы важнее того, чтобы просто выжить и проснуться завтра утром.



Антонина Хижняк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Помню, как ночью спали по очереди, потому что боялись оба засыпать, чтобы не пропустить сирену, чтобы вовремя спуститься, одеть ребенка. Помню, как мы спускались в бомбоубежище, будила сына, одевала в зимнюю одежду. Затем на 16 этаж без лифта Саша нес малыша на руках. Я видела эту поддержку, чувствовала ее, чувствую до сих пор.

Де Антонина Хижняк работает сейчас

Киноиндустрия сейчас в основном на паузе. Есть ли у вас творческие проекты? Или все остановилось?

Единственное, что меня сейчас держит на плаву – это озвучки и дубляжи для Netflix и кинотеатров. Я уже более 10 лет занимаюсь озвучкой и дубляжем, это область моей работы. Есть единичные съемки, но сейчас это исключение из правил. Дополнительно занимаюсь только благотворительностью, актерскими лотами.

Что нужно для развития украинского кино

Есть ли у вас любимые проекты в украинском кино?

Мы до сих пор учимся издавать что-то украинское, на что бы зритель шел. Это кухня, которая еще должна прийти к какому-нибудь идеальному рецепту. Пока это все трудно проконтролировать. Пробиться в этой сфере трудно, особенно актеру. Нам нужны сценаристы, которые будут писать классные истории. Сыграть и снять – это другой вопрос. Главное – история.



Антонина Хижняк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Есть ли метры среди украинских коллег, на которых равняетесь?

В Украине много талантливых актеров, мои друзья. Хочется, чтобы был материал, на котором они могли бы раскрыться. До сих пор это было 90% русскоязычных банальных драм. Я сама 15 лет не могла найти себе в этом месте. Меня спрашивают: "А где ты была?". Думаю: "Действительно, а где же я была?". Я даже не хотела подаваться на все кастинги, потому что это ужас и дискредитация профессии. Но многие актеры были вынуждены идти туда работать, иначе просто сидели бы без работы.

"Поймать Кайдаша" – это большое везение для меня. Я благодарна Наталке (Ворожбит – 24 канал), что она меня отвоевала на этом кастинге. Если бы не Кайдаши, так до конца жизни и играла бы эпизоды, где в главных ролях москали, а украинские актеры "на бэк-вокале".

Они за день получали столько, сколько мы за месяц. Зачем их сюда тащили? До сих пор в корпорациях есть продюсеры, которые сидят на двух стульях. Мы вынуждены были подписать петицию о запрете гражданам России вести творческую деятельность в Украине. Но некоторые до сих пор думают, что может как-нибудь все выкрутиться, удастся привезти сюда россиян.

Важно! Украинские актеры сейчас тоже являются волонтерами, активистами. Объединившись, они инициировали петицию о запрещении участия россиян в съемочных процессах в Украине. Подписать петицию можно по ссылке.



Антонина Хижняк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Что вдохновляет Антонину заниматься благотворительностью

Вы активно приобщаетесь к событиям Act lots. Что за период такого сотрудничества с коллегами запомнилось вам больше всего?

Недавно на благотворительную тренировку в Киеве приехал мальчик из Черкасской области. Ребенок четыре часа ехал на эту тренировку. В такие моменты понимаю, что мы делаем это не просто так. Люди едут, ждут этой встречи, хотят сфотографироваться. Для них это большое событие, а для нас это, по сути, ничего не стоит. Разве что машину заправить, потому что я за городом живу (Смеется). Много таких моментов было.

Дети писали мне письма, я шила флаги для их родителей, которые служат в ВСУ. Есть много очень щемящих писем. В такие моменты думаю: "Не зря я в этой профессии, не зря там, где есть". Поддержка людей, их слова очень вдохновляют. И не только слова. То, что они приходят на встречи, покупают билеты и понимают, что эти деньги – не нам в карман, а это их вклад в автомобили для ВСУ.

Мы приехали во Львов, чтобы встретиться. Завтра едем обратно, но у людей останется приятное воспоминание. Спасибо всем, кто донатит онлайн и вживую. Это очень важно, иначе никак. Должны быть только в единении, поддержке, вере. Не сомневаюсь, что мы победим. Хотелось бы, чтобы это было как можно скорее. Желаю Украине скорой победы!



Антонина Хижняк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Украинская киноиндустрия в годы войны переживает сложный период. Но наши актеры остаются в Украине, объединяются ради победы. Я благодарна Антонине и ее коллегам за их борьбу на культурном фронте, волонтерство, помощь ВСУ. Верим, что вместе мы сможем поскорее победить в этой жестокой войне. Спасибо, Антонина, за интервью. И вам, дорогие читатели, спасибо.